«Δεν πρόλαβα καν να τρομάξω, λιποθύμησα τρεις φορές»: Συγκλονίζει ο Σέρβος από την πτήση της Ryanair

Συγκλονίζει ο 61χρονος Σέρβος που πριν από δύο εβδομάδες βρέθηκε σχεδόν έξω από αεροπλάνο της Ryanair εν πτήσει.

Συγκλονίζει ο 61χρονος Σέρβος που πριν από δύο εβδομάδες βρέθηκε σχεδόν έξω από αεροπλάνο της Ryanair εν πτήσει, όταν έσπασε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν.

Όπως περιγράφει σε αποκλειστικές δηλώσεις στην ΕΡΤ, ήταν γεμάτος αίματα, τον κρατούσαν για να μη βγει έξω από το αεροσκάφος και ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

«Με έσωσε ο Θεός, με κρατούσαν, η γυναίκα μου, που ήταν δίπλα μου, η γυναίκα που ήταν ακριβώς στην πίσω θέση και ένας ακόμη επιβάτης που ήρθε».

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