«Κοιτάξτε πώς κλαίει»: 32χρονος κακοποιούσε τη σύζυγο του και ανέβαζε τα βίντεο στο διαδίκτυο

Η γυναίκα πήγε στο αστυνομικό τμήμα μετά από νέο περιστατικό κακοποίησης, μπροστά στο 8χρονο παιδί τους.

Μια σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στον Ωρωπό ερευνούν οι Αρχές, μετά τη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα που κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του, δημοσιεύοντας υλικό στο διαδίκτυο.

Η γυναίκα κατήγγειλε τον σύζυγό της μετά από νέο περιστατικό κακοποίησης, το οποίο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Alpha, έγινε την Τρίτη 9 Ιουνίου μπροστά στα μάτια του 8χρονου παιδιού τους. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα έφερε σημάδια από προηγούμενες επιθέσεις, ενώ φέρεται να είχε μεταβεί και άλλες φορές στο αστυνομικό τμήμα, αποσύροντας στη συνέχεια τις καταγγελίες.

Η καταγγελία και η σύλληψη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 32χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν επιτέθηκε ξανά στη σύζυγό του. Την ίδια στιγμή, φέρεται να τραβούσε βίντεο, το οποίο δημοσίευσε στα social media με προσβλητικό σχόλιο για την κατάστασή της.

Μετά το περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να πήγε για ύπνο και τότε η γυναίκα κατάφερε να φύγει από το σπίτι. Λίγο αργότερα πήγε στο αστυνομικό τμήμα, όπου υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 32χρονος μαζί με το παιδί αναζητούσαν τη γυναίκα.

Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του ζευγαριού και προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Παράλληλα, αναζήτησαν το κινητό του τηλέφωνο, καθώς εκτιμάται ότι σε αυτό υπήρχε υλικό σχετικό με τα βίντεο που φέρονται να είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το παιδί φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του είχε πετάξει το κινητό στη θάλασσα.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον αν έχει αναρτηθεί βίντεο από το τελευταίο περιστατικό κακοποίησης, καθώς και άλλο υλικό που φέρεται να είχε εντοπιστεί στο κινητό του 32χρονου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι το παιδί του ζευγαριού φέρεται να ήταν μπροστά σε μέρος των περιστατικών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αποτροπιασμό, καθώς δεν αφορά μόνο την καταγγελλόμενη κακοποίηση της γυναίκας, αλλά και την καταγραφή και πιθανή δημοσιοποίηση βίντεο στο διαδίκτυο. Ο 32χρονος συνελήφθη και πλέον οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης.

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