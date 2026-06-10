Ίκερ Κασίγιας εναντίον Πόρτο: Ζητά 3,7 εκατ. ευρώ αποζημίωση για το έμφραγμα που υπέστη το 2019

Ο Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια προπόνησης στις εγκαταστάσεις της FC Porto και σήμερα ζητά αποζημίωση 3,7 εκατ. ευρώ

O Ίκερ Κασίγιας υποστηρίζει, μετά από επτά χρόνια, ότι το καρδιακό επεισόδιο προκλήθηκε από υπερβολική σωματική καταπόνηση και διεκδικεί αποζημίωση ύψους 3,7 εκατομμυρίων ευρώ από τον σύλλογο και την ασφαλιστική εταιρεία.

Kατέθεσε αγωγή στο Δικαστικό Μέγαρο του Πόρτο ,ζητώντας σημαντική οικονομική αποζημίωση για την επαγγελματική ανικανότητα και τις μόνιμες βλάβες που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει από τότε. Ο γιατρός της ομάδας, Νέλσον Πούγκα, είχε δηλώσει τότε ότι η κατάσταση του Κασίγιας ήταν σταθερή, ότι το πρόβλημα είχε αντιμετωπιστεί και ότι θα αναρρώσει πλήρως.

Οι ισχυρισμοί του Kασίγιας και η απάντηση της Πόρτο

Ο ίδιος, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η ζωή του δεν επέστρεψε ποτέ στα προηγούμενα επίπεδα. Καταθέτοντας ενώπιον του δικαστηρίου, ανέφερε ότι μπορεί να πηγαίνει γυμναστήριο και να παίζει padel, αλλά αδυνατεί να τρέξει περισσότερο από 20 έως 50 μέτρα χωρίς να εξαντληθεί. Όπως τόνισε, οι σωματικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζει τον ανάγκασαν ουσιαστικά να βάλει πρόωρο τέλος στην επαγγελματική του καριέρα.

Μέχρι σήμερα, η ασφαλιστική εταιρεία Fidelidade έχει καταβάλει στον Κασίγιας 1,5 εκατομμύριο ευρώ, που αντιστοιχεί στο ανώτατο ετήσιο ποσό αποζημίωσης για εργατικό ατύχημα. Παράλληλα, η Πόρτο υποστηρίζει ότι συνέχισε να του καταβάλλει ολόκληρο τον μισθό του κατά τη διάρκεια της απουσίας του από την αγωνιστική δράση, ποσό που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο ευρώ. Για τον λόγο αυτό, τόσο η ασφαλιστική όσο και ο σύλλογος αρνούνται να προχωρήσουν σε επιπλέον πληρωμές.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της πορτογαλικής Δικαιοσύνης, η οποία θα αποφασίσει αν ο πρώην τερματοφύλακας δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση λόγω μόνιμης επαγγελματικής ανικανότητας. Σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης, το μεγαλύτερο μέρος της διεκδίκησης αφορά ποσό περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στο 70% των αποδοχών που θα λάμβανε έως τη λήξη του συμβολαίου του τον Ιούνιο του 2021.

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