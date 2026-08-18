Σάλος με υπουργό της κυβέρνησης: Χαλάρωνε σε παραλία μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρέθηκε ο υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής της Κολομβίας, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών και βίντεο από παραλία, λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα.

Σάλο έχει προκαλέσει στην Κολομβία η εμφάνιση του νέου υπουργού Στεγαστικής Πολιτικής, Χάιμε Αντρές Μπελτράν, σε παραλία της Καραϊβικής, λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον υπουργό μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του σε παραλία της Σάντα Μάρτα, την ώρα που χιλιάδες σεισμόπληκτοι εξακολουθούν να μένουν σε σκηνές και πρόχειρα καταλύματα.

Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ προκάλεσε εκατοντάδες θανάτους και τεράστιες καταστροφές στη δυτική Κολομβία, ενώ σχεδόν 27.000 κατοικίες υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή.

Η παρουσία του υπουργού στην παραλία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αριστερής αντιπολίτευσης, η οποία εξετάζει ακόμη και την υποβολή πρότασης μομφής εναντίον του, κατηγορώντας τον για αμέλεια σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή.

«Δεν πήγα διακοπές», απαντά ο υπουργός

Ο Μπελτράν προσπάθησε να δώσει τη δική του εκδοχή για τις εικόνες που προκάλεσαν αντιδράσεις, λέγοντας πως δεν πήγε να κάνει διακοπές αλλά ότι ήθελε να περάσει λίγες ώρες με την σύζυγο και τα παιδιά του, που είχε να δει μέρες, τονίζοντας ότι επέστρεψε αμέσως στα καθήκοντά του.

Στο μεταξύ, οι ανάγκες των σεισμόπληκτων παραμένουν τεράστιες, καθώς πάρκα και δρόμοι σε πόλεις όπως η Κάλι και η Περέιρα έχουν μετατραπεί σε πρόχειρους καταυλισμούς, ενώ οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια έχουν πλέον περιοριστεί δραματικά.

Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, έχει επισκεφθεί πληγείσες περιοχές και έχει υποσχεθεί οικονομική στήριξη για την απόκτηση νέων κατοικιών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του, το συνολικό κόστος των καταστροφών μπορεί να φτάσει τα 30 τρισ. πέσος, δηλαδή περίπου 10 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν έμεινε εκτός κριτικής. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή Τσοκό, καταγράφηκε να πετά μπάλες ποδοσφαίρου με το προεκλογικό του σύνθημα σε πολίτες από το θωρακισμένο όχημά του, μια κίνηση που προκάλεσε επίσης αντιδράσεις, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις μετά την καταστροφή.

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