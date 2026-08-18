2.200€ μέχρι τα 18: Η Ευρωπαϊκή χώρα που ενέκρινε σύνταξη για ανηλίκους

Μια πρωτοποριακή αλλαγή στο συνταξιοδοτικό της σύστημα προωθεί η Γερμανία, προσφέροντας 10 ευρώ τον μήνα σε παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών, με στόχο να δημιουργήσουν από νωρίς ένα ιδιωτικό κεφάλαιο για τη μελλοντική τους σύνταξη.

Η Γερμανία προχωρά σε μια πρωτοβουλία με στόχο να ενισχύσει το ιδιωτικό σκέλος του συνταξιοδοτικού της συστήματος. Το νέο μέτρο προβλέπει μηνιαία εισφορά 10 ευρώ για κάθε παιδί ηλικίας 6 έως 18 ετών, ώστε να δημιουργηθεί σταδιακά ένα κεφάλαιο για τη μελλοντική του σύνταξη.

Με βάση τις εκτιμήσεις, όταν ένα παιδί φτάσει τα 18 του χρόνια θα έχει συγκεντρώσει περίπου 2.200 ευρώ, ποσό που μπορεί να αυξηθεί εφόσον η οικογένεια κάνει επιπλέον εισφορές.

Από έξι χρονών μέχρι τη σύνταξη

Η λεγόμενη «πρώιμη σύνταξη» έχει ως στόχο να περιορίσει τις ανισότητες μεταξύ οικογενειών, καθώς δεν έχουν όλοι οι γονείς τη δυνατότητα να αποταμιεύουν χρήματα για τη μελλοντική συνταξιοδότηση των παιδιών τους. Παράλληλα, η κυβέρνηση θέλει να εξοικειώσει τους νέους από μικρή ηλικία με την αποταμίευση και τις επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές.

Τα 10 ευρώ θα κατατίθενται κάθε μήνα σε ατομικό επενδυτικό λογαριασμό, στον οποίο οι γονείς θα μπορούν να προσθέτουν επιπλέον χρήματα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, εφόσον δεν γίνουν πρόσθετες εισφορές, τα περίπου 2.200 ευρώ που θα έχουν συγκεντρωθεί στα 18 θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 53.000 ευρώ μέχρι την ηλικία των 65 ετών, χάρη στην απόδοση των επενδύσεων.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026 για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2020, ενώ σταδιακά θα εντάσσονται και οι επόμενες γενιές που συμπληρώνουν τα έξι τους χρόνια.

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