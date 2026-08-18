Μία βόμβα κάθε 62 λεπτά: Τι συμβαίνει στις θάλασσες της Ινδονησίας και καταστρέφει την θαλάσσια ζωή

Η ίδια τεχνολογία που αποκάλυψε πόσο συχνά χρησιμοποιούνται βόμβες για ψάρεμα μπορεί τώρα να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες και τους επιστήμονες να εντοπίσουν τα σημεία που χρειάζονται άμεση προστασία.

Μια νέα μέθοδος παρακολούθησης των κοραλλιογενών υφάλων στον Ινδο-Ειρηνικό αποκάλυψε ότι εκρήξεις από το λεγόμενο bomb fishing καταγράφονται με συχνότητα που αντιστοιχεί περίπου σε μία κάθε 62 λεπτά.

Η μέθοδος συνδυάζει υποβρύχια μικρόφωνα με ένα μοντέλο machine learning, το οποίο εντοπίζει τις εκρήξεις σε μεγάλες θαλάσσιες περιοχές.

3.570 εκρήξεις κάτω από την επιφάνεια

Το bomb fishing, χρησιμοποιεί εκρηκτικά για να σκοτώσει ψάρια γρήγορα. Ωστόσο, η έκρηξη καταστρέφει ταυτόχρονα τον κοραλλιογενή ύφαλο και το υποθαλάσσιο οικοσύστημα. Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι καλύπτουν λιγότερο από το 1% του πυθμένα των ωκεανών, αλλά υποστηρίζουν πάνω από το 25% των θαλάσσιων ειδών.

Η αποκατάσταση των πληθυσμών των ψαριών μετά το bomb fishing μπορεί να χρειαστεί δεκαετίες, ενώ η πρακτική είναι δύσκολο να περιοριστεί παρά τις απαγορεύσεις. Βρετανοί και Ινδονήσιοι επιστήμονες τοποθέτησαν υποβρύχια μικρόφωνα στο αρχιπέλαγος Spermonde της Ινδονησίας, καλύπτοντας περιοχή τουλάχιστον 900 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σε 3.650 ώρες ηχογραφήσεων, τα μικρόφωνα κατέγραψαν 3.570 εκρήξεις. Αν ο ρυθμός αυτός διατηρηθεί για έναν ολόκληρο χρόνο, αντιστοιχεί σε περίπου 8.500 εκρήξεις, δηλαδή μία κάθε 62 λεπτά.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, αν όλες οι εκρήξεις σημειώνονταν πάνω σε υφάλους, θα μπορούσαν να καταστρέφουν έως και 0,17 τετραγωνικά χιλιόμετρα κοραλλιών ετησίως.

Από την καταστροφή στην αποκατάσταση

Η τεχνολογία μπορεί πλέον να βοηθήσει στον εντοπισμό των περιοχών όπου το bomb fishing είναι συχνότερο, επιτρέποντας στις τοπικές κοινότητες και στους φορείς προστασίας να αναζητήσουν βιώσιμες εναλλακτικές.

Μία από αυτές είναι η αποκατάσταση των υφάλων. Στο Spermonde εφαρμόζεται πρόγραμμα που χρησιμοποιεί μεταλλικές κατασκευές, γνωστές ως reef stars, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κομμάτια κοραλλιών από υγιείς υφάλους. Σύμφωνα με τον θαλάσσιο βιολόγο Ben Williams, η κάλυψη κοραλλιών σε ορισμένες αποκατεστημένες περιοχές μπορεί μέσα σε λίγα χρόνια να αυξηθεί από λιγότερο από 5% σε πάνω από 80%.

Οι επιστήμονες τονίζουν, ωστόσο, ότι η αποκατάσταση είναι ακριβή και πως η πιο αποτελεσματική λύση παραμένει η αντιμετώπιση της αιτίας της καταστροφής. Με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και τη δημιουργία βιώσιμων οικονομικών εναλλακτικών, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι μπορούν να έχουν σημαντικές πιθανότητες να ανακάμψουν.

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