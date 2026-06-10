«Φρένο» στη Ρεάλ Μαδρίτης: Η δικαιοσύνη μπλοκάρει τις συναυλίες στο Μπερναμπέου

Μία εβδομάδα μετά τις δηλώσεις Πέρεθ για επιστροφή των συναυλιών, ήρθε νέο δικαστικό εμπόδιο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βλέπει ξανά το σχέδιο των συναυλιών στο νέο Σαντιάγο Μπερναμπέου να μπαίνει σε δικαστική αναμονή, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας απέρριψε την προσφυγή του συλλόγου και έστειλε την υπόθεση πίσω στο Διοικητικό Δικαστήριο της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με την AS, η απόφαση ήρθε μόλις μία εβδομάδα μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος είχε δηλώσει με βεβαιότητα ότι «θα κάνουμε συναυλίες», υποστηρίζοντας ότι ο σύλλογος έχει τη στήριξη του Δήμου και της Περιφέρειας της Μαδρίτης. Η νέα δικαστική εξέλιξη, όμως, δείχνει ότι ο δρόμος δεν είναι ακόμη ανοιχτός.

Η υπόθεση γυρίζει πίσω

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν μπήκε στην ουσία του αν μπορούν ή όχι να γίνονται συναυλίες στο Μπερναμπέου. Έκρινε ότι η προσφυγή της Ρεάλ δεν είχε επαρκή νομική θεμελίωση και δεν παρουσίαζε το απαραίτητο ενδιαφέρον για να εξεταστεί σε επίπεδο νομολογίας. Έτσι, η υπόθεση επιστρέφει στο Διοικητικό Δικαστήριο αριθμός 31 της Μαδρίτης, το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει αν οι άδειες και το ισχύον πλαίσιο επιτρέπουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις στο γήπεδο.

Για τη Ρεάλ, το ζήτημα δεν είναι μικρό. Το νέο Μπερναμπέου δεν σχεδιάστηκε μόνο ως ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά ως ένας πολυχώρος που θα μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις, συναυλίες και θεάματα, φέρνοντας σημαντικά έσοδα πέρα από τις αγωνιστικές ημέρες. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά κομμάτια του οικονομικού μοντέλου πίσω από την ανακαίνιση του σταδίου.

Το μεγάλο εμπόδιο παραμένει ο θόρυβος. Οι αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής και οι καταγγελίες για υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ντεσιμπέλ έχουν μετατρέψει το θέμα σε δικαστική και πολιτική υπόθεση. Η πλευρά των κατοίκων υποστηρίζει ότι οι συναυλίες προκαλούν σοβαρή όχληση, ενώ ο σύλλογος προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε το γήπεδο να λειτουργήσει και ως χώρος μαζικών εκδηλώσεων.

Η Ρεάλ είχε πάρει πρόσφατα μία σημαντική ανάσα σε άλλο σκέλος της υπόθεσης. Τον Μάιο, η δικαιοσύνη είχε κρίνει ότι ούτε ο γενικός διευθυντής του συλλόγου, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ, ούτε η Real Madrid Estadio S.L. είχαν ποινική ευθύνη για τις υπερβάσεις θορύβου στις συναυλίες. Η ευθύνη, σύμφωνα με εκείνη την απόφαση, βάραινε τις εταιρείες παραγωγής που οργανώνουν και εκτελούν κάθε εκδήλωση.

Αυτό, όμως, δεν λύνει το βασικό ζήτημα. Άλλο η ποινική ευθύνη για τον θόρυβο και άλλο το αν το γήπεδο, με βάση τις άδειες και την πολεοδομική του χρήση, μπορεί να συνεχίσει να φιλοξενεί συναυλίες. Εκεί βρίσκεται πλέον το επόμενο κρίσιμο σημείο της διαμάχης.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε εμφανιστεί αισιόδοξος, λέγοντας ότι υπάρχουν λύσεις, ακόμη και ειδικοί κανόνες, όπως η ολοκλήρωση των συναυλιών στις 23:00. Από την πλευρά της Περιφέρειας Μαδρίτης, πάντως, είχε υπάρξει άμεση διευκρίνιση ότι δεν γίνονται κανονισμοί «κατά παραγγελία».

Το Μπερναμπέου, λοιπόν, μένει στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης που ξεπερνά το ποδόσφαιρο. Από τη μία υπάρχει η Ρεάλ, που θέλει να αξιοποιήσει το νέο της γήπεδο ως μηχανή εσόδων και θεαμάτων. Από την άλλη, οι κάτοικοι της περιοχής και η δικαιοσύνη, που καλούνται να απαντήσουν αν το ανακαινισμένο στάδιο μπορεί να λειτουργεί και ως τεράστια μουσική σκηνή.

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