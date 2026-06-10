Το «Σπαθί του Ουρανού»: Το ψηλότερο δέντρο της Ασίας φτάνει τα 84 μέτρα

Ύστερα από σχεδόν δέκα χρόνια εξερευνήσεων και επιστημονικών ερευνών, κατάφεραν να εντοπίσουν το ψηλότερο δέντρο της Ανατολικής Ασίας, γνωστό ως «Σπαθί του Ουρανού».

Με ύψος 84,1 μέτρα, η ανακάλυψή του αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς για ένα τόσο τεράστιο φυσικό μνημείο. «Όταν επιβεβαιώσαμε ποιο ήταν το ψηλότερο δέντρο, νιώσαμε τεράστια ανακούφιση, γιατί ήταν πραγματικά ένα πολύ μακρύ ταξίδι για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα», δήλωσε η Δρ. Rebecca Chia-Chun Hsu από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, της Ταϊβάν.

Η ιστορία της αναζήτησης του ψηλότερου δέντρου της Ανατολικής Ασίας.

Το δέντρο βρίσκεται στην Ταϊβάν, ένα νησί γνωστό για τα εξαιρετικά ψηλά δέντρα που αναπτύσσονται στο ορεινό και δύσβατο ανάγλυφό του. Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά είδη είναι το Taiwania cryptomerioides, ένα γιγάντιο κωνοφόρο που οι αυτόχθονες Ρουκάι αποκαλούν «το δέντρο που αγγίζει το φεγγάρι».

Σύμφωνα με τη Δρ. Hsu, η Ταϊβάν βρίσκεται πάνω στον Τροπικό του Καρκίνου και φιλοξενεί τόσο εύκρατα όσο και τροπικά είδη δέντρων. Παράλληλα, οι απότομες ορεινές περιοχές της έχουν διατηρήσει μεγάλα τμήματα παρθένων δασών που δεν επηρεάστηκαν από την υλοτομία του παρελθόντος.

Η αναζήτηση ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2014, όταν ερευνητές του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών της Ταϊβάν ξεκίνησαν να εντοπίσουν ένα θρυλικό σύμπλεγμα δέντρων γνωστό ως «Οι Τρεις Αδελφές του Τσιλάν». Παρότι οι φήμες για την ύπαρξή τους κυκλοφορούσαν επί χρόνια, δεν είχαν ποτέ καταγραφεί επιστημονικά.

Η ομάδα κατάφερε να τα εντοπίσει και διαπίστωσε ότι το ψηλότερο έφτανε τα 69,3 μέτρα, με κορμό σχεδόν τριών μέτρων σε διάμετρο. Ωστόσο, οι ερευνητές πίστευαν ότι υπήρχαν ακόμη μεγαλύτερα δέντρα στην περιοχή.

Στη συνέχεια στράφηκαν σε μια πιο απομακρυσμένη περιοχή κοντά στο όρος Benya και τη Μεγάλη Λίμνη των Πνευμάτων, όπου οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι υπήρχε ο μεγαλύτερος πληθυσμός Taiwania.

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν

Η αποστολή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, απαιτώντας τέσσερις ημέρες πεζοπορίας μέσα σε πυκνό δάσος. Εκεί σκαρφάλωσαν σε ένα δέντρο ύψους 71,7 μέτρων, αλλά εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι υπήρχαν ακόμη ψηλότερα.

Για να βελτιώσουν τη μεθοδολογία τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνολογία LiDAR (Light Detection and Ranging), η οποία χαρτογραφεί μεγάλες εκτάσεις εκπέμποντας παλμούς λέιζερ από αεροσκάφος.

Ωστόσο, η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της Ταϊβάν δημιούργησε προβλήματα στις αερομεταφερόμενες μετρήσεις. Σε περιοχές με απότομες πλαγιές και γκρεμούς, ορισμένα δέντρα φαίνονταν πολύ ψηλότερα απ’ ό,τι ήταν στην πραγματικότητα.

Η διαδικασία έδειξε ότι ο αλγόριθμος είχε εκτιμήσει λανθασμένα το ύψος περίπου του 93% των δέντρων που είχαν καταγραφεί και για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην επαλήθευση των δεδομένων του LiDAR

Ως αποτέλεσμα:

Μέχρι τα τέλη του 2022 δημοσιεύθηκε ο «Χάρτης Γιγάντιων Δέντρων της Ταϊβάν» , ο οποίος περιλάμβανε 941 δέντρα με ύψος μεγαλύτερο των 65 μέτρων .

δημοσιεύθηκε ο , ο οποίος περιλάμβανε με ύψος μεγαλύτερο των . Τον Ιανουάριο του 2023, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του ,«Σεληνιακού Νέου Έτους», η ομάδα ξεκίνησε νέα αποστολή με στόχο να εντοπίσει το ψηλότερο δέντρο του χάρτη.

Όταν πίστεψαν ότι το είχαν βρει, αναρριχητές ανέβηκαν στην κορυφή του και κατέβασαν μεζούρα από το υψηλότερο σημείο για να επιβεβαιώσουν το ακριβές ύψος του. Η μέτρηση επιβεβαίωσε ότι το «Σπαθί του Ουρανού του ποταμού Νταάν» είναι το ψηλότερο δέντρο της Ταϊβάν και ολόκληρης της Ανατολικής Ασίας, με ύψος 84,1 μέτρα.

Οι άλλες ανακαλύψεις της επιστημονικής μελέτης

Ο χάρτης οδήγησε επίσης τους επιστήμονες στην ανακάλυψη ενός εντυπωσιακού «ναού των γιγάντων» κοντά στο όρος Benya, όπου βρίσκονται 11 δέντρα με ύψος άνω των 65 μέτρων. Παράλληλα, εντοπίστηκε ένα νέο «καθαρό δάσος» με περίπου 30 γιγάντια δέντρα Taiwania κοντά στη Μεγάλη Λίμνη των Πνευμάτων, τα οποία αναπτύσσονται σε μια πυκνή και αρχέγονη συστάδα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αυτά τα γιγάντια δέντρα δεν είναι σημαντικά μόνο για τη διατήρηση του είδους τους, αλλά και για το παγκόσμιο περιβάλλον. Χάρη στη μεγάλη ποσότητα ξυλώδους βιομάζας που αποθηκεύουν, δεσμεύουν τεράστιες ποσότητες άνθρακα από την ατμόσφαιρα και τον αποθηκεύουν στους κορμούς και τις ρίζες τους.

Η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Forests and Global Change.

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