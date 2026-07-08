Φρίκη στην Πολωνία: Ιερέας κατακρεούργησε άστεγο με τσεκούρι και τον έκαψε ζωντανό

Αιτία διαφωνίας η αθέτηση της υπόσχεσης του ιερέα να νοικιάσει διαμέρισμα στον άτυχο άνδρα.

Ένας ιερέας κατηγορείται ότι κατακρεούργησε με τσεκούρι έναν άστεγο και στη συνέχεια του έβαλε φωτιά ενώ ήταν ακόμη ζωντανός, αφού, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε επιχειρήσει να τον σκοτώσει και λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Ο πρώην εφημέριος, που τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κατονομάζουν ως Μίροσλαβ Μ., κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον 68χρονο Ανατόλ Τσ. με «ιδιαίτερη αγριότητα», αφού ο άστεγος εντοπίστηκε τυλιγμένος στις φλόγες σε έναν επαρχιακό δρόμο κοντά στο χωριό Λασόπολ της Πολωνίας, τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με την πολωνική εφημερίδα Super Express.

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