Μητέρα στη Βενεζουέλα θήλαζε τα τρία παιδιά της για 11 ημέρες, κρατώντας τα ζωντανά μέσα στα συντρίμμια

Όταν η δύναμη της μητρότητας είναι πιο ισχυρή από ο,τιδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο - ακόμα και από την ολική καταστροφή.

Σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη Βενεζουέλα, τους σεισμούς 24ης Ιουνίου, μια μητέρα απέδειξε πως η αγάπη μπορεί να γίνει η πιο ισχυρή δύναμη επιβίωσης. Για έντεκα ολόκληρες ημέρες, εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια μαζί με τα τρία παιδιά της, δεν σταμάτησε στιγμή να τα φροντίζει, αφιερώνοντάς τους - κυριολεκτικά - κάθε κομμάτι της. Η ίδια κατάφερε να τα κρατήσει στη ζωή, θηλάζοντάς τα και αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση της μητρικής δύναμης και θέλησης.

Η οικογένεια βρέθηκε ζωντανή στα ερείπια ενός κτιρίου στη Λα Γκουάιρα, όπου είχε παγιδευτεί μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, που οδήγησαν στον θάνατο χιλιάδες ανθρώπους. Η διάσωσή τους, έπειτα από έντεκα ημέρες αγωνίας, προκαλεί παγκόσμια συγκίνηση, αποτελώντας μια σπάνια αχτίδα ελπίδας μέσα στο χάος που άφησε πίσω της η καταστροφή. Οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι η πιο αγνή απόδειξη της ανιδιοτελούς αγάπης που χαρακτηρίζει τη σχέση μητέρας - παιδιού

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