Μητέρα στη Βενεζουέλα θήλαζε τα τρία παιδιά της για 11 ημέρες, κρατώντας τα ζωντανά μέσα στα συντρίμμια
Σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη Βενεζουέλα, τους σεισμούς 24ης Ιουνίου, μια μητέρα απέδειξε πως η αγάπη μπορεί να γίνει η πιο ισχυρή δύναμη επιβίωσης. Για έντεκα ολόκληρες ημέρες, εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια μαζί με τα τρία παιδιά της, δεν σταμάτησε στιγμή να τα φροντίζει, αφιερώνοντάς τους - κυριολεκτικά - κάθε κομμάτι της. Η ίδια κατάφερε να τα κρατήσει στη ζωή, θηλάζοντάς τα και αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση της μητρικής δύναμης και θέλησης.
Η οικογένεια βρέθηκε ζωντανή στα ερείπια ενός κτιρίου στη Λα Γκουάιρα, όπου είχε παγιδευτεί μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, που οδήγησαν στον θάνατο χιλιάδες ανθρώπους. Η διάσωσή τους, έπειτα από έντεκα ημέρες αγωνίας, προκαλεί παγκόσμια συγκίνηση, αποτελώντας μια σπάνια αχτίδα ελπίδας μέσα στο χάος που άφησε πίσω της η καταστροφή. Οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι η πιο αγνή απόδειξη της ανιδιοτελούς αγάπης που χαρακτηρίζει τη σχέση μητέρας - παιδιού
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