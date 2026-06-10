Η συμβουλή ενός ουρολόγου σχετικά με την ούρηση στο ντους: «Συνιστάται...»

Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι: Αυτοί που ουρούν στο ντους/μπάνιο κι αυτοί που σιχαίνονται. Είναι όμως, καλή συνήθεια ή κρύβει κινδύνους; Η απάντηση ακριβώς από κάτω.

Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να ουρούν την ώρα που κάνουν ντους, μια πρακτική που οι ουρολόγοι θεωρούν απόλυτα ασφαλή για την υγεία, παρά τις όποιες επιφυλάξεις υγιεινής.

«Δεν υπάρχει κανένα μειονέκτημα και, απλώς, είναι βολικό για ορισμένους ανθρώπους», διαβεβαιώνει η Dr. Κάριν Άιλμπερ, καθηγήτρια ουρολογίας. Όπως εξηγεί, είναι καθαρά θέμα προσωπικής προτίμησης το αν κάποιος δεν θέλει να συνδέει τον χώρο όπου καθαρίζεται με την κάλυψη των φυσικών του αναγκών.

Ως εκ τούτου, οι ειδικοί αφήνουν την επιλογή στην κρίση του καθενός, αν και επισημαίνουν ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με το περιβάλλον.

Μπάνιο και ντους ναι, προσοχή όμως σε πισίνες και τζακούζι

Ενώ στο ντους είναι εξαιρετικά δύσκολο να κολλήσει κανείς κάποια μόλυνση εξαιτίας των ούρων, η κατάσταση αλλάζει όταν πρόκειται για πισίνες ή τζακούζι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ζεστό και στάσιμο νερό αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων. Σε αυτές τις συνθήκες, είναι πολύ πιο εύκολο να έρθουν οι μικροοργανισμοί σε επαφή με την ουροφόρο οδό και να προκαλέσουν ουρολοίμωξη.

Γιατί μας... αρέσει να ουρούμε στο μπάνιο

Η ουρολόγος αναφέρει επίσης δύο βασικούς λόγους για τους οποίους πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν σε αυτή τη συνήθεια κατά τη διάρκεια του μπάνιου.

Από τη μία πλευρά, υπάρχει το ψυχολογικό ερέθισμα, καθώς πολλοί άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να ουρήσουν και μόνο στο άκουσμα του τρεχούμενου νερού. Από την άλλη πλευρά, η ζεστασιά του ντους συμβάλλει στη χαλάρωση των μυών του σώματος, γεγονός που διευκολύνει τη συγκεκριμένη διαδικασία σε μια τόσο ιδιωτική στιγμή.

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