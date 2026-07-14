Η πρωινή συνήθεια που μπορεί να βλάπτει την καρδιά σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

Γιατί το πρώτο γεύμα της ημέρας παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία της καρδιάς και ποιες αλλαγές αξίζει να κάνετε.

Παρά τα μηνύματα που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας προτρέπουν να ξεκινάμε την ημέρα μας με ηρεμία, κορεσμό και καλή διάθεση, τα πρωινά για τους περισσότερους είναι πολυάσχολα και συχνά χαοτικά. Υπάρχει όμως ένας σημαντικός λόγος να αφιερώσετε λίγο χρόνο ώστε να ξεκινήσετε τη μέρα σας με μια δυνατή και υγιεινή βάση: ορισμένες από τις πρωινές συνήθειές σας μπορεί να επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς σας.

Μία από αυτές είναι το πρωινό σας. Αν περιέχει μεγάλη ποσότητα κρυμμένου νατρίου, μπορεί σταδιακά να επιβαρύνει την καρδιαγγειακή σας υγεία. Και δεν αναφερόμαστε μόνο σε εμφανώς αλμυρές επιλογές, όπως το μπέικον ή τα λουκάνικα. Το νάτριο συχνά κρύβεται σε πολλά καθημερινά τρόφιμα του πρωινού που δεν έχουν καν αλμυρή γεύση, όπως το ψωμί, τα κουλούρια, τα αρτοσκευάσματα και άλλα προϊόντα.

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