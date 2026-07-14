Οι ειδικοί προειδοποιούν: Τα 3 αντικείμενα που αγγίζουμε καθημερινά και πρέπει να πλένουμε αμέσως τα χέρια μας μετά

Ειδικοί αποκαλύπτουν ποια τρία αντικείμενα αγγίζουμε καθημερινά και συγκεντρώνουν τα περισσότερα μικρόβια, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμώξεων.

Οι περισσότεροι πλένουμε τα χέρια μας μετά τη χρήση της τουαλέτας ή πριν από το φαγητό. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στη HuffPost, ορισμένες από τις πιο επιβαρυμένες με μικρόβια επιφάνειες που αγγίζουμε καθημερινά είναι εκείνες που συνήθως δεν μας περνούν καν από το μυαλό.

Τα πληκτρολόγια πληρωμών κρύβουν πολλούς μικροοργανισμούς

Ο μικροβιολόγος Τζέισον Τέτρο, γνωστός ως «The Germ Guy», εξηγεί ότι τα πληκτρολόγια POS στα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και τις καφετέριες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες εστίες μετάδοσης μικροβίων. Όπως αναφέρει, για να πληκτρολογήσει κάποιος το PIN του ασκεί πίεση στα πλήκτρα, αφήνοντας στην επιφάνεια μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών από τα χέρια του.

Καθώς εκατοντάδες ή και χιλιάδες άνθρωποι χρησιμοποιούν την ίδια συσκευή καθημερινά, όσοι δεν έχουν πλύνει σωστά τα χέρια τους μπορούν εύκολα να μεταφέρουν μικρόβια στους επόμενους χρήστες. Ο Τέτρο επισημαίνει ότι ιοί όπως η γρίπη και η COVID-19 μπορούν να μεταδοθούν μέσω αυτών των επιφανειών, ενώ υπάρχει και κίνδυνος από βακτήρια όπως η σαλμονέλα, εάν κάποιος έχει προηγουμένως αγγίξει ωμό κρέας.

Οι λαβές των καροτσιών στο σούπερ μάρκετ

Στη λίστα των ειδικών βρίσκονται και οι λαβές των καροτσιών αγορών. Τόσο ο Τέτρο όσο και η γαστρεντερολόγος δρ Σουπρίγια Ράο τονίζουν ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δεν σκέφτονται πόσα χέρια έχουν προηγουμένως αγγίξει το ίδιο καρότσι.

Ο Τέτρο σημειώνει ότι οι αγοραστές είναι συνήθως συγκεντρωμένοι στα προϊόντα που αγοράζουν και όχι στη λαβή που κρατούν, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης μικροβίων που μπορεί να προκαλέσουν πονόλαιμο ή κρυολόγημα.

Το κινητό τηλέφωνο

Το τρίτο αντικείμενο είναι το κινητό τηλέφωνο, το οποίο οι περισσότεροι έχουμε συνεχώς μαζί μας. Η δρ Ράο επισημαίνει ότι το κινητό μεταφέρει βακτήρια και ιούς από κάθε χώρο που επισκεπτόμαστε, όπως το σούπερ μάρκετ, η τουαλέτα, το αεροπλάνο ή το γυμναστήριο.

Για τον λόγο αυτό συνιστά να απολυμαίνουμε τα χέρια μας πριν χρησιμοποιήσουμε το κινητό και να καθαρίζουμε τη συσκευή αρκετές φορές την εβδομάδα, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος μόλυνσης.

Πώς να χρησιμοποιείτε σωστά το αντισηπτικό

Όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε νερό και σαπούνι, ο Τέτρο αναφέρει ότι τα αντισηπτικά χεριών με βάση την αιθανόλη είναι εξίσου αποτελεσματικά, αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά. Όπως εξηγεί, το αντισηπτικό χρειάζεται χρόνο για να δράσει και τα χέρια πρέπει να παραμένουν υγρά για περίπου 15 δευτερόλεπτα μετά την εφαρμογή του, αντί να τρίβονται μέχρι να στεγνώσουν αμέσως.

Σύμφωνα με τον Τέτρο, όταν κάποιος αναρωτιέται πώς κόλλησε ένα κρυολόγημα, η απάντηση μπορεί να βρίσκεται σε μια καθημερινή συνήθεια. «Χρησιμοποίησες ένα πληκτρολόγιο πληρωμής; Άγγιξες το πρόσωπό σου αμέσως μετά;», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πόσο εύκολα μπορούν να μεταφερθούν τα μικρόβια από τα χέρια στο πρόσωπο.

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