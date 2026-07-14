Ο «εφιάλτης» της εκρηκτικής διάρροιας σαρώνει τις ΗΠΑ

Eξαρση στις ΗΠΑ με 843 επιβεβαιωμένα κρούσματα από το CDC. Πώς μεταδίδεται το παράσιτο - τα συμπτώματα και τα μέτρα προστασίας.

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για την έξαρση μιας εντερικής λοίμωξης που προκαλείται από το μικροσκοπικό παράσιτο Cyclospora cayetanensis και έχει ήδη οδηγήσει σε εκατοντάδες επιβεβαιωμένα περιστατικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 843 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός πιθανότατα είναι μεγαλύτερος, καθώς αρκετοί ασθενείς εμφανίζουν ήπια συμπτώματα ή δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια.

Η λοίμωξη της εκρηκτικής διάρροιας έχει εντοπιστεί σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, με αυξημένη παρουσία σε περιοχές όπως το Μίσιγκαν και το Οχάιο, ενώ περιστατικά έχουν αναφερθεί επίσης σε Νέα Υόρκη, Ιλινόις, Ιντιάνα, Τέξας και Βόρεια Καρολίνα. Αρκετοί ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, κυρίως λόγω αφυδάτωσης που προκλήθηκε από την έντονη διάρροια.

Πώς μεταδίδεται

Προκαλείται από ένα μονοκύτταρο παράσιτο, το οποίο μεταδίδεται κυρίως μέσω κατανάλωσης τροφίμων ή νερού που έχουν μολυνθεί με μικροσκοπικά ίχνη κοπράνων.

Σε αντίθεση με άλλες γαστρεντερικές λοιμώξεις, η νόσος δεν μεταδίδεται εύκολα απευθείας από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το παράσιτο χρειάζεται χρόνο στο περιβάλλον ώστε να γίνει μολυσματικό και στη συνέχεια να προκαλέσει λοίμωξη.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως περίπου μία εβδομάδα μετά την έκθεση, αν και η περίοδος επώασης μπορεί να κυμαίνεται από δύο ημέρες έως και δύο εβδομάδες.

Το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα είναι η έντονη, υδαρής διάρροια, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από:

κοιλιακούς πόνους και κράμπες,

ναυτία,

φούσκωμα,

απώλεια όρεξης,

κόπωση,

απώλεια βάρους.

Χωρίς θεραπεία, η ασθένεια μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, με περιόδους βελτίωσης και επανεμφάνισης των συμπτωμάτων.

Οι... επικίνδυνες τροφές

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει την ακριβή πηγή της τρέχουσας έξαρσης στις ΗΠΑ. Ωστόσο, προηγούμενα περιστατικά έχουν συνδεθεί με μολυσμένα φρέσκα προϊόντα που καταναλώνονται ωμά.

Μεταξύ των τροφίμων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο παλαιότερων ερευνών βρίσκονται:

μαρούλια και έτοιμες σαλάτες,

φρέσκο κόλιανδρο,

βασιλικός,

σμέουρα,

μπιζέλια,

διάφορα φρούτα και λαχανικά.

Σε προηγούμενες εξάρσεις, ορισμένες επιχειρήσεις εστίασης είχαν προχωρήσει ακόμη και σε ανακλήσεις προϊόντων όταν εντοπίστηκε σύνδεση με κρούσματα.

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε

Οι ειδικοί συνιστούν αυξημένη προσοχή στην υγιεινή των τροφίμων, ιδιαίτερα σε περιόδους έξαρσης.

Το καλό μαγείρεμα των τροφών θεωρείται ο αποτελεσματικότερος τρόπος εξουδετέρωσης του παρασίτου, καθώς η θερμότητα καταστρέφει τον μικροοργανισμό.

Για τα φρούτα και τα λαχανικά που καταναλώνονται ωμά, οι συστάσεις περιλαμβάνουν:

σχολαστικό πλύσιμο με τρεχούμενο νερό,

τρίψιμο των επιφανειών για τουλάχιστον ένα λεπτό,

αφαίρεση εξωτερικών φύλλων σε προϊόντα όπως το μαρούλι ή το λάχανο.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πλύσιμο μειώνει τον κίνδυνο αλλά δεν εξασφαλίζει πλήρη εξάλειψη του παρασίτου.

Παράλληλα, σε περιοχές όπου υπάρχει ενεργό ξέσπασμα, συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης σε πισίνες ή υδάτινες εγκαταστάσεις, καθώς το παράσιτο παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στο χλώριο.

Πότε χρειάζεται γιατρός

Οι επιστήμονες συστήνουν ιατρική αξιολόγηση όταν η διάρροια επιμένει για περισσότερες από 48 ώρες ή εμφανίζονται σημάδια αφυδάτωσης, όπως έντονη αδυναμία, ζάλη ή μειωμένη ούρηση.

Η θεραπεία περιλαμβάνει συνήθως ειδική αντιβίωση για διάστημα περίπου μίας εβδομάδας έως δέκα ημερών, η οποία βοηθά στη μείωση της διάρκειας της νόσου και στον περιορισμό των υποτροπών.

Οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής της νέας έξαρσης, ενώ καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τους κανόνες ασφάλειας τροφίμων.

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