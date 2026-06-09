Απηύδησε ο Κούτρας για τη φάση με τον Ναν: «Γιατί δεν το δίνεις, αφού το βλέπεις» (vid)

Το σχόλιο των «Αταίριαστων» για το χθεσινό ντέρμπι των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Οι «Αταίριαστοι» σχολίασαν τη χθεσινή διαιτησία στον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που βρήκε νικητές τους ερυθρόλευκους (102-92), οι οποίοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά.

«Δώσε το φάουλ, ενισχύουν την τοξικότητα έτσι»

Η όλη συζήτηση ξεκίνησε με τα πλάνα του ΣΚΑΪ, που έδειχναν γερανούς να κάνουν κάποιες εργασίες στο ΣΕΦ: «Κάτι κρεμάνε εδώ απέναντι. Δεν ξέρω, βάζουν το πρωτάθλημα ήδη;», σχολίασε ο Κούτρας, με τον Ντσούνο να του απαντά: «Πώς θα το βάλουν, το πήραν; Έχει μέλλον ακόμα».

Μετά η συζήτηση πήγε στη διαιτησία με τον Κούτρα να είναι εμφανώς ενοχλημένος με το φάουλ που δόθηκε στον Ναν, όταν «συγκρούστηκε» με τον Γουόκαπ: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερα χθες, ήταν κι ο Φουρνιέ καταπληκτικός δεν το συζητάω, αλλά όταν γίνεται φάουλ... Έξι μάτια είναι, να πούμε πως ήταν μόνο δύο, κατεβάζει τον αγκώνα (ενν. ο Γουόκαπ στον Ναν), δώσε το φάουλ, δεν θα κρινόταν τίποτα. Γιατί δεν το δίνεις, αφού το βλέπεις. Πάει πάνω στον Ναν, τον σπρώχνει, (δίνεται) φάουλ στον Ναν... κάτσε ρε».

Ενώ συνέχισε περί τοξικότητας στο μπασκετικό περιβάλλον: «Λέμε μετά για τοξικότητα, δεν φτάνει αυτή που έχουμε γύρω, έρχονται και οι διαιτητές και δε σφυρίζουν ή σφυρίζουν ανάποδα και την ενισχύουν. Αφού το βλέπεις, έξω τώρα είναι μέρα!».

Η επίμαχη φάση ανάμεσα στον Ναν και τον Γουόκαπ

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