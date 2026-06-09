Οι δίδυμοι πύργοι της Σιγκαπούρης: 200μετροι ουρανοξύστες 56 ορόφων με προκατασκευασμένα κουτιά

Ένα φιλόδοξο οικιστικό έργο στη Σιγκαπούρη φέρνει επανάσταση στην αρχιτεκτονική, χρησιμοποιώντας προκατασκευασμένα, πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια-κύβους για την κατασκευή δύο τεράστιων ουρανοξυστών.

Η Σιγκαπούρη ετοιμάζεται να υποδεχθεί δύο οικιστικούς πύργους 56 ορόφων, οι οποίοι κατασκευάζονται με την τεχνική PPVC (Προκατασκευασμένη Τελειωμένη Ογκομετρική Κατασκευή). Το έργο «Avenue South Residences» αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, με κάθε πύργο να φτάνει τα 200 μέτρα σε ύψος.

Το συγκρότημα θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα σημεία αναφοράς παγκοσμίως στα προκατασκευασμένα οικιστικά κτίρια, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη παρόμοια κατασκευή στη χώρα.

Έτοιμα δωμάτια από το εργοστάσιο στο εργοτάξιο

Η τεχνική PPVC χωρίζει το κτίριο σε ογκομετρικά μπλοκ που παράγονται εκτός εργοταξίου. Στη συνέχεια, τα μπλοκ μεταφέρονται στο σημείο δόμησης και συναρμολογούνται στην κεντρική δομή.

Στο συγκεκριμένο έργο, οι μονάδες φτάνουν στο εργοτάξιο έχοντας ήδη προηγμένα τελειώματα, όπως στεγανοποίηση, πλακάκια, βάψιμο, τζάμια, ντουλάπια, καθώς και υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες, περίπου το 80% των εργασιών εκτελείται εκτός εργοταξίου. Αυτή η στρατηγική παράγει λιγότερα απόβλητα, λιγότερο θόρυβο και προκαλεί μικρότερη αναστάτωση στη γύρω περιοχή, ενώ η κατασκευή σε ελεγχόμενο περιβάλλον εργοστασίου εξασφαλίζει καλύτερο ποιοτικό έλεγχο και μειώνει τον χρόνο παράδοσης.

Η φύση στο προσκήνιο

Η υιοθέτηση της μεθόδου PPVC αποτελεί μέρος της επίσημης πολιτικής της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης, η οποία μάλιστα κατέστησε υποχρεωτική τη χρήση της για το συγκεκριμένο έργο. Η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Δόμησης και Κατασκευών της χώρας αναφέρει ότι η τεχνική αυτή μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα έως και 40%, εξοικονομώντας χρόνο και εργατικά χέρια.

Το συγκρότημα, το οποίο θα περιλαμβάνει συνολικά περισσότερες από χίλιες κατοικίες, θα ανεγερθεί δίπλα σε μια δενδροφυτευμένη λεωφόρο με παλαιότερα τετραώροφα κτίρια, δημιουργώντας μια έντονη αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί 16 μικρές βεράντες διάσπαρτες στα μπλοκ, καθώς και δύο μεγάλες ζώνες πρασίνου στον 19ο και τον 36ο όροφο, ενισχύοντας την παρουσία της φύσης σε μεγάλο υψόμετρο.

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