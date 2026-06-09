Νέο κρούσμα ομοφοβικής βίας στην Αθήνα: Τρεις συλλήψεις στο Ζάππειο

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο Πάρκο του Ζαππείου, κατηγορούμενοι για ομοφοβική επίθεση σε βάρος τριών ατόμων, έπειτα από τηλεφωνική καταγγελία.

Η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά από τηλεφωνική καταγγελία στην ειδική γραμμή «11414» (κατά της ρατσιστικής βίας) και την άμεση επέμβαση της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας για απειλή και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Οι τρεις ημεδαποί, ηλικίας 16, 18 και 19 ετών, συνελήφθησαν από την αστυνομία, καθώς κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν φραστικά, απείλησαν και εξύβρισαν τρία άτομα μέσα στο Πάρκο του Ζαππείου, λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Η καταγγελία στο «11414» και η επέμβαση της ΔΙ.ΑΣ.

Όλα ξεκίνησαν όταν τα θύματα της επίθεσης κάλεσαν στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή «11414», γραμμή που διαχειρίζονται αποκλειστικά εξειδικευμένοι και εκπαιδευμένοι αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, καθώς το κέντρο αξιολόγησε το περιστατικό και ενημέρωσε αμέσως την Άμεση Δράση. Με τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να φτάνουν γρήγορα στο Ζάππειο, όπου εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους τρεις νεαρούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες δεν έδρασαν μόνοι τους, καθώς στην επίθεση, με χυδαίες φράσεις και χειρονομίες, συμμετείχαν κι άλλοι δράστες που αναζητούνται.

Οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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