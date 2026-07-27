Η πολύτεκνη μητέρα που ξεπέρασε τα εμπόδια και πέτυχε πρώτη στο Παιδαγωγικό Ρεθύμνου
Πριν από λίγα χρόνια, η Ζωή Λεμονάκη πήρε μια απόφαση που πολλοί θα χαρακτήριζαν παράτολμη. Ως μητέρα πέντε παιδιών, με μια απαιτητική καθημερινότητα και αμέτρητες οικογενειακές υποχρεώσεις, αποφάσισε να επιστρέψει στα θρανία για να κυνηγήσει ένα όνειρο που είχε αφήσει πίσω. Σήμερα, η ίδια αποτελεί παράδειγμα δύναμης και επιμονής, καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει 19,5 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και να περάσει πρώτη στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.
«Η απόφαση γεννήθηκε από την επιθυμία μου να ολοκληρώσω ένα όνειρο που είχα αφήσει πίσω. Ιδιαίτερα μετά τον θάνατο της μητέρας μου, το έβαλα περισσότερο πείσμα», εξομολογείται στο Newsbomb. Η διαδρομή μόνο εύκολη δεν ήταν. Ανάμεσα στην ανατροφή πέντε παιδιών, τη δουλειά της ως δασκάλα κρητικών χορών και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, ο χρόνος για διάβασμα έμοιαζε πολυτέλεια.
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