Από άστεγος μετανάστης σε επιχειρηματία: Κέρδισε 500.000 ευρώ με ένα λαχείο των 5 ευρώ

Ένας 36χρονος Νιγηριανός που ζούσε χωρίς έγγραφα στην Ιταλία, είδε τη ζωή του να αλλάζει όταν κέρδισε 500.000 ευρώ σε τυχερό παιχνίδι. Πώς αξιοποίησε τα χρήματα και δημιούργησε τη δική του επιχείρηση.

Μια... αγορά αξίας πέντε ευρώ στάθηκε αρκετή για να αλλάξει ριζικά τη ζωή του Imagbe Ehizomwengie, ενός 36χρονου Νιγηριανού που ζούσε για χρόνια χωρίς νόμιμα έγγραφα στην Ιταλία. Το στιγμιαίο λαχείο (τύπου ΚΙΝΟ) που αγόρασε στην πόλη Πέζαρο αποδείχθηκε χρυσό, καθώς κέρδισε 500.000 ευρώ και μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Η ιστορία του, που δημοσιεύθηκε στην ιταλική εφημερίδα Il Resto del Carlino, μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο. Πριν φτάσει στην Ιταλία, ο Ehizomwengie είχε διανύσει μια μακρά και επικίνδυνη διαδρομή από τη Νιγηρία, περνώντας από τον Νίγηρα και τη Λιβύη, όπου, όπως περιγράφεται, βρέθηκε αντιμέτωπος με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Στη συνέχεια διέσχισε τη Μεσόγειο με πλοιάριο, φτάνοντας τελικά στο Παλέρμο και αργότερα εγκαταστάθηκε στο Πέζαρο.

Για σχεδόν δέκα χρόνια ζούσε χωρίς καθεστώς νόμιμης παραμονής, προσπαθώντας να επιβιώσει κάνοντας περιστασιακές δουλειές, πουλώντας μικροαντικείμενα στον δρόμο και ζητώντας βοήθεια έξω από καταστήματα.

«Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα όπως μπορούσα και κάποια στιγμή αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου», φέρεται να δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αναφερόμενος στην αγορά του λαχείου που έμελλε να αλλάξει τα πάντα στη ζωή του.

Το νομικό εμπόδιο και η λύση μέσω της κοινότητας

Παρά τη μεγάλη νίκη, η είσπραξη του ποσού αποδείχθηκε περίπλοκη υπόθεση. Εξαιτίας της έλλειψης νόμιμων εγγράφων, ο 36χρονος δεν μπορούσε να παραλάβει ο ίδιος τα χρήματα. Έτσι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το έπαθλο εισπράχθηκε αρχικά από έναν συμπατριώτη του, ο οποίος ανέλαβε να το διαχειριστεί μέχρι να τακτοποιηθεί το νομικό του καθεστώς.

Η υπόθεση προκάλεσε εντάσεις και διαφωνίες, με μέλη της νιγηριανής κοινότητας να παρεμβαίνουν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα θα κατέληγαν στον πραγματικό δικαιούχο.

Τελικά, μετά την αναγνώριση του δικαιώματός του σε ειδικό καθεστώς προστασίας από δικαστήριο της Ανκόνα, βρέθηκε λύση που ικανοποίησε όλες τις πλευρές.

Η επένδυση που του άλλαξε τη ζωή

Μέρος των χρημάτων μεταφέρθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο, ενώ περίπου 250.000 ευρώ επενδύθηκαν στην αγορά επιχείρησης στην περιοχή της Φαλκονάρα.

Η επιχείρηση, με την επωνυμία «Mama African», αποτέλεσε το νέο επαγγελματικό του ξεκίνημα. Ο ίδιος σχεδίαζε να εργαστεί εκεί αμέσως μόλις αποκτούσε τα απαραίτητα έγγραφα, μετατρέποντας ένα τυχερό παιχνίδι σε μακροπρόθεσμη επένδυση.

Σήμερα δηλώνει ότι έχει καταφέρει να χτίσει μια σταθερή ζωή στην Ιταλία, διαθέτοντας εργασία, οικονομική ασφάλεια και τη δική του επιχειρηματική δραστηριότητα.

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