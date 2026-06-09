Ενώ όλος ο πλανήτης φλέγεται, μια θαλάσσια περιοχή κοντά στη Γροιλανδία γίνεται όλο και πιο κρύα, με το φαινόμενο να μπορεί ανατρέψει τα πάντα στον καιρό παγκόσμια.

Οι επιστήμονες του Geophysical Research Letters εκφράζουν έντονη ανησυχία για μια συγκεκριμένη περιοχή με ασυνήθιστα κρύα νερά στον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, η οποία έχει γίνει γνωστή στην επιστημονική κοινότητα ως «Cold Blob» ή «τρύπα της υπερθέρμανσης».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το «κρύο αποτύπωμα» προκαλείται κατά πάσα πιθανότητα από την εξασθένηση της Ατλαντικής Μεσημβρινής Ανατρεπόμενης Κυκλοφορίας (AMOC), ενός συστήματος θαλάσσιων ρευμάτων που λειτουργεί σαν «ιμάντας μεταφοράς» και συμβάλλει στη διανομή της θερμότητας σε όλο τον Ατλαντικό.

Η επιβράδυνση αυτού του συστήματος φαίνεται πως συνδέεται στενά με το λιώσιμο των πάγων της Γροιλανδίας. Καθώς τεράστιες ποσότητες γλυκού νερού χύνονται στον ωκεανό, μειώνεται η αλατότητα του νερού, γεγονός που εμποδίζει τη φυσιολογική βύθιση των ψυχρών μαζών και διαταράσσει τη λειτουργία των ρευμάτων.

Οι δηλώσεις του μελετητή κλιματικών αλλαγών Γουέι Λιου

«Πολλοί αναρωτιούνταν γιατί υπάρχει αυτό το κρύο σημείο», αναφέρει ο Γουέι Λιου, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ρίβερσαϊν, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας μαζί με τον διδακτορικό φοιτητή Κάι-Γιουάν Λι. «Διαπιστώσαμε ότι η πιο πιθανή απάντηση είναι η εξασθένηση του AMOC».

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι μόνο τα κλιματικά μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη την εξασθένηση του AMOC πέφτουν μέσα στις προβλέψεις τους», πρόσθεσε ο Λιου. «Αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα πρόσφατα μοντέλα είναι υπερβολικά ευαίσθητα στις αλλαγές των αερολυμάτων και λιγότερο ακριβή για τη συγκεκριμένη περιοχή».



Γιατί θα επηρεάσει τον καιρό παγκόσμια;

Η εξασθένηση του AMOC και η επέκταση του «Cold Blob» δεν είναι απλώς ένα απομονωμένο ωκεανογραφικό πρόβλημα, καθώς οι επιπτώσεις του θα μπορούσαν να επηρεάσουν ριζικά τον καιρό σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Αν το σύστημα των ρευμάτων καταρρεύσει πλήρως, οι επιστήμονες προειδοποιούν για ακραίες αλλαγές:

δραματική πτώση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη

της θερμοκρασίας στην Ευρώπη άνοδο της στάθμης της θάλασσας στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ

της θάλασσας στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ πλήρη ανατροπή των παγκόσμιων μοτίβων βροχόπτωσης, γεγονός που θα απειλούσε άμεσα την παγκόσμια γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια.

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