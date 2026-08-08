27χρονη μετακόμισε σε χωριό εννέα κατοίκων: «Ο μηνιαίος λογαριασμός για τα ψώνια είναι περίπου 50€»

Μια 27χρονη από τη Μαδρίτη αποφάσισε να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα για να μετακομίσει σε ένα μικρό χωριό της Γαλικίας με μόλις εννέα κατοίκους.

Η Lucía, 27 ετών, αποφάσισε να κάνει μια ριζική αλλαγή στη ζωή της, αφήνοντας πίσω της τη Μαδρίτη για να εγκατασταθεί σε έναν οικισμό του δήμου Irixo, στην επαρχία Ourense.

Εκεί, αναπτύσσει ένα εγχείρημα που βασίζεται στην αυτονομία και την αυτάρκεια. Αγόρασε ένα σπίτι ηλικίας άνω του ενός αιώνα μαζί με ορισμένα οικόπεδα έναντι μόλις 6.000 ευρώ, το οποίο ανακαινίζει σταδιακά για να αποτελέσει τη μόνιμη κατοικία της.

«Ειλικρινά, φοβόμουν περισσότερο να μείνω στη Μαδρίτη με την αβεβαιότητα, τα προβλήματα και την εγκληματικότητα, παρά να έρθω εδώ για να ζήσω νέες εμπειρίες», εξήγησε η ίδια. Κατά τα χρόνια που σχεδίαζε τη μετακόμισή της, η Lucía εξειδικεύτηκε στη βιώσιμη καλλιέργεια, συνειδητοποιώντας ότι η ζωή στην πόλη δεν συνδεόταν πλέον με την ανάγκη της για επαφή με τη φύση.

Το ελάχιστο κόστος διαβίωσης

Φτάνοντας στο χωριό, ένιωσε αμέσως ότι είχε βρει το νέο της σπίτι. Όπως περιγράφει, οι λιγοστοί κάτοικοι την υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες και μετατράπηκαν σε μια νέα οικογένεια για εκείνη: «Έζησα όλη μου τη ζωή στη Μαδρίτη και δεν γνώριζα καν τον διπλανό μου γείτονα, ενώ εδώ δεν μπορώ να πάω πουθενά χωρίς να με χαιρετήσει κάποιος».

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της νέας της καθημερινότητας είναι το εξαιρετικά χαμηλό κόστος διαβίωσης, το οποίο στηρίζεται σε μια αυτόνομη οικονομία.

Τα έξοδα για τα ζώα αποτελούν το μεγαλύτερο μηνιαίο έξοδό της, φτάνοντας τα 150 ευρώ, με αυτά του σούπερ μάρκετ να κυμαίνονται γύρω στα 50 ευρώ τον μήνα.

Χάρη στον λαχανόκηπο και τις δικές της καλλιέργειες, η Lucía καλύπτει τη συντριπτική πλειονότητα των αναγκών της σε τρόφιμα. Όπως αποκάλυψε, στόχος της είναι να αγοράζει από το εμπόριο μόνο τα απολύτως απαραίτητα βασικά αγαθά, όπως ρύζι και λάδι.

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