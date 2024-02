Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα που ανησυχούν τους επιστήμονες: Το σπάνιο φαινόμενο που μπορεί να συμβεί μόνο μία φορά σε 284.000 χρόνια

Μια νέα έρευνα έριξε φως στη σημαντική μετατόπιση που έχει παρατηρηθεί στη θερμοκρασία στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.

Σε μια ανησυχητική αποκάλυψη από πρόσφατη έρευνα, έχουν παρατηρηθεί ακραία κλιματικά φαινόμενα που υπερβαίνουν κατά πολύ τις προσδοκίες για τα σημερινά επίπεδα υπερθέρμανσης του πλανήτη, γεγονός που υποδηλώνει μια ματιά σε έναν μελλοντικό κόσμο που θα είναι σημαντικά θερμότερος από τον σημερινό. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Bulletin of the American Meteorological Society, εντόπισε πρωτοφανή ζέστη στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό και ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών στους θαλάσσιους πάγους της Ανταρκτικής κατά το περασμένο έτος.

Ο Till Kuhlbrodt, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και κλιματολόγος στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικών Επιστημών και στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τα ευρήματα αυτά, θεωρώντας τα ως μια πιθανή προεπισκόπηση των ακραίων κλιματικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες δεκαετίες. Οι ανωμαλίες που παρατηρήθηκαν είναι φαινόμενα που, σύμφωνα με μακροχρόνιες προσομοιώσεις, θα έπρεπε να συμβαίνουν σε έναν κόσμο που έχει θερμανθεί κατά 3 βαθμούς Κελσίου από την προβιομηχανική εποχή. Ωστόσο, η μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη ανέρχεται σήμερα σε περίπου 1,48 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, όπως αναφέρει το Copernicus, η ευρωπαϊκή υπηρεσία για το κλίμα, με μακροπρόθεσμο μέσο όρο αύξησης περίπου 1,2 βαθμούς Κελσίου.

