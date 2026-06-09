Πέθανε από καρκίνο φίλαθλος του Ολυμπιακού, παρουσιαστής της οπαδικής εκπομπής «ΘΥΡΑ 7»

Την τελευταία πνοή άφησε φίλαθλος του Ολυμπιακού, ο οποίος υπήρξε παρουσιαστής της οπαδικής εκπομπής της Θύρας 7

Γνωστή έγινε το βράδυ της Δευτέρας (8/6) η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Φίλιππα, φιλάθλου του Ολυμπιακού, ο οποίος στο παρελθόν είχε περάσει από το στούντιο της -τηλεοπτικής τότε- οπαδικής εκπομπής της Θύρας 7, στο TV MAGIC.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Τάκης Τσουκαλάς στην διαδικτυακή εκπομπή των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού «ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ».

«Να μην ξεχάσω να πω κάτι το οποίο με έχει στεναχωρέσει. Πριν από πολλά χρόνια έκανα εκπομπή με τον Αλέκο και τον Φίλιππα. Να του πω από την εκπομπή καλό παράδεισο. Ενα πολύ καλό παιδί. Αυτή η π... η αρρώστια, που δεν θέλω κανείς να την έχει αυτή την παλιοαρρώστια. Εφυγε ο Φίλιππας, ο φίλος μας σήμερα (σ.σ τη Δευτέρα 8/6). Ο Ολυμπιακός τού έκανε ένα δώρο σήμερα. Καλό ταξίδι Φίλιππα, θα σε θυμόμαστε όσοι σε γνωρίζαμε από κοντά και όσοι σε ήξεραν από την εκπομπή. Δεν θέλω να πω άλλα, γιατί στεναχωριέμαι. Εδώ δίπλα μου ήταν με τον Άκη, τον Αλέκο. Θυμάστε...», ήταν τα λόγια του.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στο 24:07 έως 25:27

To αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Θύρας 7

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