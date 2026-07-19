To πρώτο ελληνικό ασανσέρ βρίσκεται σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας

Ασανσέρ ή μήπως «αιώρα»; Διλήμματα αθηναϊκά των τελών του 19ου αιώνα, σε μια πρωτεύουσα που έκανε βήματα προς τα εμπρός.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1890, σε μια εποχή που τα σπίτια της Αθήνας που είχαν «πολυτέλειες» όπως μια μπανιέρα, ήταν μετρημένα στα δάκτυλα, συμβαίνει κάτι εντυπωσιακό: στο ξενοδοχείο «Μασσαλία», που είχε ανεγερθεί στη διασταύρωση των οδών Αιόλου και Σταδίου, ξεκίνησε να λειτουργεί ασανσέρ.

Συγκεκριμένα, ήταν Μάρτιος του 1893, όταν το ξενοδοχείο απέκτησε ασανσέρ και στα εγκαίνια του νέου μηχανήματος παραβρέθηκε η ιδιοκτήτρια του κτηρίου, δηλαδή η χήρα του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου, Αθηνά.



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