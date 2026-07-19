Χανιά: Πώς έγινε το φοβερό τροχαίο με το ασθενοφόρο - Έκκληση του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ

Στο φρικτό τροχαίο ενεπλάκη ένα επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων. Έκκληση των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στα Χανιά μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα νωρίς το πρωί της Κυριακής (19/07) στη λεωφόρο Μουρνιών, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επείγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο, που οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου της πόλης.

Το ασθενοφόρο μετέφερε έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή και τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης, ο ένας από τους δύο διασώστες πραγματοποιούσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον ασθενή, προσπαθώντας να τον επαναφέρει.

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