Καύσωνας: Κορυφώνεται την Δευτέρα και την Τρίτη - Σε ποιες περιοχές θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς

Επιμέλεια:  Newsroom
Καύσωνας: Κορυφώνεται την Δευτέρα και την Τρίτη - Σε ποιες περιοχές θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς
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Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι γεγονός, με το φαινόμενο να έχει ξεκινήσει σήμερα Κυριακή (19/7), ενώ θα κλιμακωθεί το επόμενο τριήμερο, Δευτέρα με Τετάρτη.

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι πλέον γεγονός, με το φαινόμενο να έχει ξεκινήσει ουσιαστικά σήμερα Κυριακή (19/7), ενώ θα κλιμακωθεί πιο σοβαρά το επόμενο τριήμερο, Δευτέρα με Τετάρτη.

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, ανάρτησε την πρόγνωσή του για αυτό το δύσκολο 100ωρο που διερχόμαστε, εκτιμώντας και πότε θα αρχίσει να υποχωρεί το κύμα ζέστης.

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