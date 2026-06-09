Φρίκη στην Αιγιάλεια: Μητέρα και γιος βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους

Θρίλερ στην Αιγιάλεια με μητέρα και γιο που βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι, ενώ ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας.

Ένα σοκαριστικό θρίλερ εκτυλίσσεται από το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) στον Λόγγο Αιγιάλειας, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Σε λουτρό αίματος εντοπίστηκαν μάνα και γιος

Οι δύο σοροί βρέθηκαν νωρίς το μεσημέρι στο εσωτερικό της κατοικίας τους. Σύμφωνα με το newsit.gr, τόσο η μητέρα όσο και ο νεαρός γιος της έφεραν βαρύτατα τραύματα από μαχαίρι, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αποκλείσουν τον χώρο και να ξεκινήσουν τις έρευνες για τη συλλογή στοιχείων. Παράλληλα, έχει κληθεί ιατροδικαστής, ο οποίος αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, στον τρόπο με τον οποίο καταφέρθηκαν τα άγρια χτυπήματα, καθώς και στον ακριβή χρόνο τέλεσης του εγκλήματος.

Στο μικροσκόπιο ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης

Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών έχει βρεθεί ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ιταλικής υπηκοότητας, ο οποίος διέμενε στο ίδιο σπίτι με τα δύο θύματα (χωρίς να είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου).

Ο 65χρονος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία και οδηγείται για ανάκριση. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο άγριο φονικό, ισχυριζόμενος στους αστυνομικούς πως επέστρεψε στο σπίτι και απλώς εντόπισε τη σύντροφό του και τον γιο της ήδη νεκρούς. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ