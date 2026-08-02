«Καθρέφτης» 500 μέτρων σε κοιλάδα της Κίνας: Τόσο ευαίσθητος που ένας τηλέφωνο θα τον τύφλωνε

Το γιγαντιαίο ραδιοτηλεσκόπιο αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο παρατήρησης του σύμπαντος, απαιτώντας όμως απόλυτη ηλεκτρομαγνητική σιγή για να λειτουργήσει χωρίς παρεμβολές.

Σε μια απομακρυσμένη περιοχή της επαρχίας Γκουιτζόου στην Κίνα, βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιστημονικά όργανα του πλανήτη. Με την πρώτη ματιά μοιάζει με ένα τεράστιο μεταλλικό μπολ σφηνωμένο ανάμεσα στα βουνά, αλλά η λειτουργία του είναι πολύ πιο εκπληκτική, καθώς «ακούει» το σύμπαν.

Πρόκειται για το ραδιοτηλεσκόπιο FAST, ένα κάτοπτρο διαμέτρου 500 μέτρων, η ευαισθησία του οποίου είναι τόσο ακραία που οποιαδήποτε ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή μπορεί να αλλοιώσει τις παρατηρήσεις του.

Η λειτουργία του FAST και η απίστευτη ευθραυστότητά του

Το FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) τέθηκε σε λειτουργία το 2016 και αποτελεί το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο μονής κεραίας στον κόσμο. Η επιφάνεια λήψης του ισοδυναμεί με περίπου 30 γήπεδα ποδοσφαίρου, επιτρέποντάς του να καταγράφει απίστευτα αδύναμα ραδιοφωνικά σήματα από αντικείμενα που βρίσκονται χιλιάδες έτη φωτός μακριά, όπως πάλσαρ ή γρήγορες ραδιοεκρήξεις. Χάρη σε αυτή την ικανότητα, οι αστρονόμοι μπορούν να μελετήσουν μερικά από τα πιο δυσεύρετα φαινόμενα στο γνωστό σύμπαν.

Αυτή η τεράστια ακρίβεια, ωστόσο, έχει το τίμημά της. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι οποιαδήποτε κοντινή ηλεκτρομαγνητική εκπομπή μπορεί να αλλοιώσει τα δεδομένα. Ένα κινητό τηλέφωνο, ένα δίκτυο Wi-Fi, ένα τηλεχειριστήριο, ή ακόμα και ένας χαλασμένος φούρνος μικροκυμάτων, μπορούν να δημιουργήσουν αρκετό «θόρυβο» ώστε να κρύψουν τα εξαιρετικά αδύναμα κοσμικά σήματα. Για τον λόγο αυτό, συνηθίζεται να λέγεται ότι τόσο απλές, καθημερινές συσκευές θα μπορούσαν να αφήσουν το ραδιοτηλεσκόπιο «τυφλό».

Πάνω από 9.000 κάτοικοι μετακόμισαν από την περιοχή

Για την προστασία του παρατηρητηρίου, η Κίνα δημιούργησε μια αυστηρή ζώνη ραδιοηλεκτρικής σιγής γύρω από το FAST. Περισσότεροι από 9.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να μετακομίσουν από την περιοχή.

Επιπλέον, απαγορεύτηκε η εγκατάσταση εξοπλισμού εκπομπής κυμάτων σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων, ενώ δημιουργήθηκαν πρόσθετες ζώνες προστασίας που εκτείνονται έως και τα 30 χιλιόμετρα, με αυστηρούς περιορισμούς σε ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα επικοινωνίας.

Τουριστική ατραξιόν χωρίς... τηλέφωνα

Το παράδοξο είναι ότι αυτός ο χώρος, που σχεδιάστηκε για την απόλυτη ησυχία, έχει μετατραπεί σε τουριστική ατραξιόν. Οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν το γιγαντιαίο κάτοπτρο, αλλά πρέπει υποχρεωτικά να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα και κάθε ηλεκτρονική συσκευή πριν την είσοδο.

Παρά τα δρακόντεια μέτρα, οι αστρονόμοι γνωρίζουν ότι η τέλεια σιγή είναι σχεδόν ακατόρθωτη. Οι εκπομπές από δορυφόρους συνεχίζουν να αποτελούν μια διαρκή πρόκληση για το FAST.

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