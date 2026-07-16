Στον ΑΝΤ1 η Σία Κοσιώνη: Η μεγάλη τηλεοπτική μεταγραφή και τα νέα της καθήκοντα

Η Σία Κοσιώνη εντάσσεται στο δυναμικό του ΑΝΤ1 με διετή συνεργασία, αναλαμβάνοντας ρόλο σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και την παρουσίαση νέας ενημερωτικής εκπομπής.

Την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη ανακοίνωσε την Πέμπτη 16 Ιουλίου ο ΑΝΤ1. Η γνωστή δημοσιογράφος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον τηλεοπτικό σταθμό και εντάσσεται στο ενημερωτικό του δυναμικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του καναλιού, η Σία Κοσιώνη θα έχει διπλό ρόλο, καθώς θα συμμετέχει ως σχολιάστρια στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, ενώ παράλληλα θα αναλάβει και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.

Ο νέος ρόλος της στον σταθμό

Ο ΑΝΤ1 επισημαίνει ότι η συνεργασία με τη δημοσιογράφο ενισχύει περαιτέρω το ενημερωτικό του προφίλ, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην πολιτική και διεθνή επικαιρότητα.

Στην ανακοίνωσή του, ο σταθμός χαρακτηρίζει τη Σία Κοσιώνη μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας, με πορεία που ξεπερνά τα 25 χρόνια. Όπως αναφέρει, η επαγγελματική της διαδρομή έχει συνδεθεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη σημαντικών πολιτικών και διεθνών εξελίξεων.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια. Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό. Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης.

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