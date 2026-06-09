Κινέζος αγρότης που υπέμεινε αφόρητους πόνους και σοβαρά προβλήματα ούρησης για αρκετά χρόνια, σοκαρίστηκε όταν έμαθε ότι είχε μια γιγάντια πέτρα στην κύστη του.

Τρία χρόνια πριν, ένας αγρότης από την πόλη Λονγκτάνγκ στη δυτική Κίνα άρχισε να αντιμετωπίζει συχνή και δύσκολη ούρηση. Η ροή σταματούσε ξαφνικά και έπρεπε να αλλάξει θέση σώματος για να ανακουφιστεί, ενώ μερικές φορές ένιωθε έντονη δυσφορία και πόνο.

Αρχικά, πίστεψε πως επρόκειτο για συνηθισμένα προβλήματα του προστάτη και αρνήθηκε να επισκεφθεί γιατρό, καθώς δεν ήθελε να χάσει ημέρες εργασίας από τα κτήματά του.

Ωστόσο, τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν. Δεν μπορούσε πλέον να απομακρυνθεί από το σπίτι του και ξυπνούσε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να μην ξεκουράζεται καθόλου.

Πέτρα - σχεδόν - 1,5 κιλού

Ο αγρότης υποχώρησε τελικά στις παρακλήσεις της οικογένειάς του και επισκέφθηκε το Ουρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Γκουανγκντόνγκ. Εκεί έμαθε με έκπληξη ότι είχε μια πέτρα στην κύστη, τόσο μεγάλη που τα ούρα σχεδόν δεν μπορούσαν να περάσουν από την ουρήθρα.

Σύμφωνα με τον Λιν Γιουάν, αναπληρωτή αρχίατρο του τμήματος, η γιγαντιαία πέτρα είχε πλάτος 10 εκατοστά, μήκος 13 εκατοστά και ζύγιζε 1,3 κιλά, έχοντας περίπου το μέγεθος δύο ενήλικων γροθιών.

Οι ακτινογραφίες έδειξαν ότι ο λίθος καταλάμβανε σχεδόν όλο τον χώρο της κύστης, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν ότι η παρατεταμένη πίεση στα τοιχώματα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του.

Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση

Για την αφαίρεση του λίθου, το νοσοκομείο συγκρότησε μια διεπιστημονική ομάδα και κατέστρωσε ένα εξειδικευμένο χειρουργικό πλάνο. Ευτυχώς, η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και ο 56χρονος αγρότης απαλλάχθηκε οριστικά από το πρόβλημα.

«Αν είχα έρθει για θεραπεία πριν από τρία χρόνια, δεν θα είχα υποφέρει τόσο πολύ άδικα», δήλωσε ο Τσεν στους γιατρούς. Αν και δεν πρόκειται για τη μεγαλύτερη πέτρα στην κύστη που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, οι γιατροί τόνισαν ότι ο λίθος των 1,3 κιλών είναι σίγουρα ο μεγαλύτερος στα ιατρικά χρονικά της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ