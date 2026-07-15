Αν ξεχνάς εύκολα και δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς, τότε η επιστήμη εξηγεί γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό

Η αίσθηση ότι ο εγκέφαλός σας «δεν λειτουργεί όπως συνήθως» μπορεί να αποκαλύπτει περισσότερα απ΄όσα νομίζετε

Έχετε νιώσει ποτέ ότι το μυαλό σας δεν συνεργάζεται; Ότι δεν μπορείτε να βρείτε μια απλή λέξη ή ότι δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε σε κάτι που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν εύκολο; Οι περισσότεροι άνθρωποι αποδίδουν αυτή την κατάσταση στην κούραση, το άγχος ή την έλλειψη ύπνου. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η προσωρινή αίσθηση «θολούρας» και μειωμένης πνευματικής διαύγειας μπορεί να αποτελεί ένα αξιόπιστο σημάδι για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας σε μια δεδομένη στιγμή.

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την νοητική μας κατάσταση μπορεί να αντανακλά με αρκετή ακρίβεια την πραγματική λειτουργία του εγκεφάλου μας. Οι ερευνητές από το University of California, Davis, παρακολούθησαν 161 ηλικιωμένους ενήλικες, με μέση ηλικία τα 72 έτη, οι οποίοι είχαν παρατηρήσει αλλαγές στη μνήμη ή στην σκέψη τους, αλλά εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν φυσιολογικά αποτελέσματα σε τυπικούς γνωστικούς ελέγχους.

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