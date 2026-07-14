Το νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στη σύνδεση των ευρωπαϊκών πρωτευουσών με τρένα υψηλής ταχύτητας έως το 2040, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους ταξιδιού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο που στοχεύει στη βελτίωση της ανάπτυξης των σιδηροδρομικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας μεταξύ των πρωτευουσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα το 2040.

Με το μέτρο αυτό, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να επιταχύνουν τα ταξίδια με τρένο, ώστε, για παράδειγμα, η διαδρομή Λισαβόνα-Παρίσι μέσω Μαδρίτης να διαρκεί λιγότερο από 9 ώρες. «Η σύνδεση Μαδρίτης-Λισαβόνας θα είναι πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια», διαβεβαίωσε ο Έλληνας επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά την έγκριση της συμφωνίας που θα επιτρέψει τη μετακίνηση μεταξύ των δύο πρωτευουσών της Ιβηρικής χερσονήσου σε έως και πέντε ώρες το 2030.

Παρόλο που δεν έχει εγκριθεί συγκεκριμένος προϋπολογισμός ούτε είναι ακόμη γνωστές πολλές λεπτομέρειες, επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο να τεθούν δεσμευτικές προθεσμίες. Επιπλέον, ο επίτροπος προειδοποίησε ότι για να προχωρήσει αυτή η πρόταση, θα πρέπει να εγκριθεί ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που έχει σχεδιαστεί από την Κομισιόν.

Από την Αθήνα έως τη... Σκανδιναβία: Τι ισχύει με τα εισιτήρια

Έτσι, η σύνδεση υψηλής ταχύτητας μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας θα αποτελέσει τη «βάση» των διασυνδέσεων, χωρίς ωστόσο να παραβλέπονται άλλες μεγάλες πόλεις όπως η Βαρκελώνη. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη σύνδεση Βερολίνου-Κοπεγχάγης σε τέσσερις ώρες αντί για τις επτά που απαιτούνται σήμερα, καθώς και τη σύνδεση Σόφιας-Αθήνας σε έξι ώρες, αντί για τις σημερινές 13 ώρες και 40 λεπτά.

Όσον αφορά τις τιμές των εισιτηρίων, οι Βρυξέλλες τονίζουν την ανάγκη να προσφερθεί ένα «πιο ελκυστικό ρυθμιστικό πλαίσιο» στη σιδηροδρομική βιομηχανία και τους παρόχους της. Όπως δήλωσε ο επίτροπος: «Το τρένο θα γίνει σίγουρα το προτιμώμενο μέσο μεταφοράς έναντι του αεροπλάνου. Αυτό θα είναι πραγματικότητα το 2030».

Για τον λόγο αυτό, θα κατατεθεί πρόταση το 2026 που θα επιτρέπει στους Ευρωπαίους να κάνουν κρατήσεις εισιτηρίων για να διασχίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετικές εταιρείες, μέσω ενός ενιαίου πολυτροπικού εισιτηρίου, «με ένα μόνο κλικ». Ως παράδειγμα καλής διαχείρισης, ο επίτροπος υπογράμμισε το έργο της Ισπανίας και της Ιταλίας, όπου η απελευθέρωση του κλάδου επέτρεψε τη μείωση των τιμών και την αύξηση των επιβατών.

Για τη συνέχιση της ανάπτυξης βιώσιμων και ανταγωνιστικών μεταφορών, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε επίσης την Τετάρτη ένα «επενδυτικό σχέδιο για τις βιώσιμες μεταφορές», το οποίο θα ενισχύσει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμα καύσιμα για τη ναυτιλία και την αεροπλοΐα.

Έτσι, η Επιτροπή τάσσεται υπέρ του σχεδιασμού μιας «συντονισμένης στρατηγικής χρηματοδότησης», η οποία θα περιλαμβάνει διάλογο μεταξύ των κρατών μελών, της βιομηχανίας και των χρηματοδοτών, βελτιώνοντας τις διασυνοριακές υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων και κάνοντας τα ταξίδια πιο σύντομα και προσβάσιμα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ