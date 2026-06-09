Τουρίστες πλήρωσαν 44€ για δύο παγωτά στη Ρώμη: «Το χειρότερο που έχω δοκιμάσει ποτέ»

Ταξιδιώτες σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς έρχονται ολοένα και πιο συχνά αντιμέτωποι με εξωφρενικές χρεώσεις και αναπάντεχα «καπέλα» στους λογαριασμούς τους.

Ζευγάρι Αμερικανών τουριστών, η Νικόλ Αν και ο σύντροφός της, επισκέφθηκαν τη διάσημη Πιάτσα Ναβόνα στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Αποφάσισαν να αγοράσουν δύο παγωτά από γνωστό κατάστημα, θεωρώντας πως η τιμή, με δύο μπάλες το καθένα, θα ανερχόταν στα 12 ευρώ.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά.

44 ευρώ για παγωτό: «Το χειρότερο που έχω δοκιμάσει ποτέ»

Παρέλαβαν παγωτά με τρεις μπάλες αντί για δύο (προς 4 ευρώ η μπάλα), προστέθηκαν 2 ευρώ για σαντιγί, χρεώθηκαν επιπλέον 3 ευρώ για ένα μικρό μακαρόν και 5 ευρώ για ένα μικρό κανόλι.

Ο τελικός λογαριασμός εκτινάχθηκε στα 22 ευρώ ανά παγωτό, φτάνοντας το συνολικό ποσό των 44 ευρώ.

Η Νικόλ Αν, μιλώντας σε ταξιδιωτική ομάδα στο Facebook, χαρακτήρισε το μαγαζί «τουριστική παγίδα», εξηγώντας ότι πίστευε πως τα συνοδευτικά ήταν δωρεάν, ενώ πρόσθεσε απογοητευμένη ότι ήταν «το χειρότερο παγωτό που έχει δοκιμάσει ποτέ». Στην ανάρτησή της, πολλοί άλλοι χρήστες συμφώνησαν, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους πρακτικές είναι δυστυχώς συνηθισμένες στα πολυσύχναστα τουριστικά σημεία.

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