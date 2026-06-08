Στην Ιαπωνία, οι ξένοι μπορούν να αγοράσουν σπίτια και γη χωρίς περιορισμούς, με τιμές που κυμαίνονται από δωρεάν σπίτια ανάλογα με το αν δεν υπάρχουν κληρονόμοι.

Το ζήτημα της στέγασης αποτελεί πρόβλημα του πρώτου κόσμου. Πόλεις κορεσμένες και χώρες όπου όλες οι επιχειρήσεις είναι συγκεντρωμένες σε λίγα κέντρα. Και μετά υπάρχει η Ιαπωνία, μια χώρα της μόδας για τους τουρίστες, η οποία διαθέτει σπίτια εγκαταλελειμμένα ή ημιεγκαταλελειμμένα, με ή χωρίς κληρονόμους, τα οποία μπορεί κανείς να αγοράσει σε τιμές ευκαιρίας. Από μηδέν ευρώ, ναι, μηδέν ευρώ, έως 20 χιλιάδες ευρώ αν υπάρχει κτήμα γύρω τους.

Η περίπτωση των «akiya»

Για παράδειγμα, η Γιαμαγκούτσι έχει περίπου 200 χιλιάδες κατοίκους. Εκεί υπάρχουν κατοικίες έτοιμες για μετακόμιση, σε απομακρυσμένες περιοχές μεν, αλλά πρόκειται για αξιοπρεπή σπίτια, με τα δωμάτιά τους, χωράφι, κουζίνα και όλα όσα ψάχνει κανείς, σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή σε σύγκριση με οποιαδήποτε διεθνή αγορά.

Στην Ιαπωνία ονομάζουν αυτές τις κατοικίες «akiya», δηλαδή εγκαταλελειμμένα σπίτια ανθρώπων που έχουν πεθάνει και δεν έχουν κληρονόμους. Τι κάνουν με αυτά; Τους δίνουν μια νέα χρήση. Συνήθως βρίσκονται σε περιοχές μακριά από τις πόλεις, σε μικρά χωριά, αλλά προσφέρονται με μηδενικό κόστος.

Οι τιμές ανάλογα με την περιοχή

Καθώς αλλάζετε περιοχή, από αγροτική σε ημιαστική, τα σπίτια μπορεί να κοστίζουν από πέντε χιλιάδες έως 20 χιλιάδες ευρώ, τιμή που παραμένει απολύτως χαμηλή για όσα έχουμε συνηθίσει και αποτελεί μια καλή ευκαιρία για μια ριζική αλλαγή ζωής. Διότι αν γνωρίζετε τις αγροτικές περιοχές της δικής σας χώρας, φανταστείτε εκείνες μιας τόσο διαφορετικής χώρας όπως η Ιαπωνία. Μπορεί να αποτελεί όνειρο για πολλούς.

Υπάρχουν όμως μερικά πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η αγορά μιας κατοικίας δεν σας εξασφαλίζει τη βίζα παραμονής στη χώρα. Επίσης, οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν αυτά τα σπίτια, οπότε πρέπει να πληρωθούν τοις μετρητοίς.

Σε σχετικές ιστοσελίδες μπορεί κανείς να δει όλες τις κατοικίες με μηδενικό κόστος που είναι αυτή τη στιγμή προς πώληση, καθώς και άλλες από 20, 50 ή 70 δολάρια, ακόμα και διαμερίσματα 200 τετραγωνικών μέτρων με μόλις 390 δολάρια.

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