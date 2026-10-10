Αυξάνεται το κόστος των ταξιδιών; Low-cost αεροπορικές μειώνουν πτήσεις λόγω της τιμής των καυσίμων

Το αυξημένο κόστος των καυσίμων οδηγεί easyJet και Ryanair σε περιορισμό της χειμερινής χωρητικότητας, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμη όλα τα δρομολόγια που επηρεάζονται.

Σε ακόμη μεγαλύτερες περικοπές της χειμερινής χωρητικότητάς της προχωρά η easyJet, σχεδιάζοντας να μειώσει τις διαθέσιμες θέσεις κατά 1,4 εκατομμύρια από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αεροπορικές εταιρείες αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος, με τις υψηλές τιμές των καυσίμων να ασκούν αυξανόμενη πίεση στον κλάδο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Kenton Jarvis, επιβεβαίωσε την αύξηση των περικοπών, σημειώνοντας ότι και άλλες αεροπορικές ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αιχμής των καλοκαιρινών διακοπών. Όπως ανέφερε, οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, εξέλιξη που, όπως είπε, έχει προκαλέσει έκπληξη στον κλάδο, καθώς το κόστος παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα.

Πόσες θέσεις και δρομολόγια επηρεάζονται

Η easyJet υπολογίζεται ότι διαθέτει συνήθως περίπου 50 εκατομμύρια θέσεις κατά τη χειμερινή περίοδο. Μετά τις νέες περικοπές, η χωρητικότητα αναμένεται να περιοριστεί στα 48,6 εκατομμύρια. Με δεδομένο ότι τα αεροσκάφη της εταιρείας διαθέτουν 181 θέσεις, η μείωση κατά 1,4 εκατομμύρια θέσεις αντιστοιχεί ενδεικτικά σε περίπου 7.700 πτήσεις πλήρους χωρητικότητας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ακυρωθούν τόσα διαφορετικά δρομολόγια, καθώς οι περικοπές μπορεί να αφορούν τη συχνότητα πτήσεων σε διαδρομές που εξυπηρετούνται πολλές φορές την ημέρα.

Η easyJet δεν είναι η μόνη εταιρεία που περιορίζει το πρόγραμμά της, καθώς και η Ryanair έχει ανακοινώσει σχέδια για μείωση κατά δύο εκατομμύρια θέσεις, καθώς το κόστος των καυσίμων αυξάνεται. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι περικοπές θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε έως και 13.000 πτήσεις. Παράλληλα, η Ryanair έχει γνωστοποιήσει ότι θα περιορίσει κατά 10% τις πτήσεις από και προς τη Γερμανία κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως διαδρομές προς προορισμούς όπως η Φουερτεβεντούρα και η Γκραν Κανάρια, οι οποίοι συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον από ταξιδιώτες.

Τι ισχύει αν ακυρωθεί μια ήδη κρατημένη πτήση

Μέχρι στιγμής, ούτε η easyJet ούτε η Ryanair έχουν δημοσιοποιήσει πλήρη κατάλογο με τα δρομολόγια που θα επηρεαστούν. Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί αν οι περικοπές θα αγγίξουν πτήσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εισιτήρια. Σε δήλωσή της στην Liverpool Echo, εκπρόσωπος της easyJet υποστήριξε ότι οι ακυρώσεις αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού προγράμματος πτήσεων. Πρόσθεσε ότι οι αλλαγές γίνονται εγκαίρως και συνήθως αφορούν διαδρομές με πολλές καθημερινές πτήσεις, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να μετακινηθούν σε εναλλακτική αναχώρηση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της βρετανικής οργάνωσης Citizens Advice, όταν μια πτήση ακυρώνεται, οι επιβάτες δικαιούνται είτε πλήρη επιστροφή χρημάτων είτε εναλλακτική πτήση προς τον προορισμό τους. Η επιστροφή μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες πτήσεις της ίδιας κράτησης που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, όπως πτήσεις ανταπόκρισης ή επιστροφής.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αφορούν το πλαίσιο δικαιωμάτων που περιγράφεται από τη βρετανική οργάνωση. Για πτήσεις που αναχωρούν από την Ελλάδα ή άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιώματα των επιβατών καθορίζονται από τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες, ανάλογα με την πτήση και τις περιστάσεις της ακύρωσης.

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