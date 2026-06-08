Συναγερμός στο Λουτράκι: Φωτιά κοντά σε σπίτια στη λίμνη Βουλιαγμένης – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου και στο σημείο σπεύδουν και αναπτύσσονται ισχυρές δυνάμεις. Σε απόσταση υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια!

Συναγερμός έχει σημάνει στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 το μεσημέρι στην περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης στο Λουτράκι.

Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς οι φλόγες κινούνται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

Ήχησε το 112

Λόγω της κατάστασης, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε την υπηρεσία επειγουσών ειδοποιήσεων 112, στέλνοντας μήνυμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.

Το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην Περαχώρα περιοχή της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας. Μείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο μέτωπο

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά κατακαίει δασική έκταση στην Περαχώρα Κορινθίας. Για την κατάσβεσή της έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη, η οποία αποτελείται από 56 πυροσβέστες, 17 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Καθώς το μέτωπο βρίσκεται σε εξέλιξη, στην επιχείρηση συνδράμουν αεροπορικώς πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού προκειμένου να περιορίσουν τη δυναμική της φωτιάς προτού απειλήσει άμεσα σπίτια.

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