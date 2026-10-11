27χρονος ξεκίνησε ένα club τρεξίματος στη Νέα Υόρκη και τώρα κερδίζει 570.000€ ετησίως: «Παλιότερα δούλευα 18 ώρες την ημέρα»

Η πρωτοβουλία ενός 27χρονου για τη δημιουργία μιας παρέας τρεξίματος στη Νέα Υόρκη μετατράπηκε σε μια εξαιρετικά κερδοφόρα παράλληλη επιχείρηση.

Ο Owen Akhibi Herrera, ένας 27χρονος, ίδρυσε το 2024 το Peak and Pace, ένα club τρεξίματος με αρχικό στόχο τη γνωριμία με νέους ανθρώπους και τη δημιουργία μιας κοινότητας στη Νέα Υόρκη, μετά τη μετακόμισή του από το Λονδίνο.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια δωρεάν δραστηριότητα για τη συγκέντρωση ατόμων με ενδιαφέρον για το τρέξιμο, εξελίχθηκε σε μια παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα που απέφερε περισσότερα από 570.000 ευρώ σε έσοδα κατά το 2025, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το CNBC Make It.

Ο Herrera ίδρυσε το club ενώ εργαζόταν στο τμήμα πωλήσεων αλγοριθμικών συναλλαγών τράπεζας. Οι διαδρομές τρεξίματος του Peak and Pace παραμένουν δωρεάν, όμως ο οργανισμός αντλεί τα κύρια έσοδά του από μεγαλύτερης κλίμακας εκδηλώσεις, για τις οποίες χρεώνει εισιτήρια από 15 έως 25 δολάρια. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται πάρτι με DJ και πάγκους φαγητού, καθώς και εκδρομές πεζοπορίας ή ταξίδια για σκι εκτός Νέας Υόρκης.

Ένα έργο ραγδαίας ανάπτυξης: Η εξέλιξη του Peak and Pace

Ο Herrera ξεκίνησε προωθώντας τις συναντήσεις καθημερινά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 150 δρομείς μόλις στην πέμπτη συνάντηση. Στη συνέχεια διοργάνωσε ένα πάρτι σε ένα μπαρ του Μανχάταν και, καθώς η συμμετοχή αυξανόταν, διεύρυνε τη μορφή των συναντήσεων. Κατά τη διάρκεια του 2025, περισσότερα από 30.000 άτομα συμμετείχαν στις δραστηριότητες που διοργάνωσε το Peak and Pace, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο ιδρυτής του.

Παρά τα έξοδα διοργάνωσης, ο Herrera βεβαιώνει ότι το Peak and Pace λειτουργεί πλέον με περιθώριο κέρδους 15%. Ωστόσο, ο ιδρυτής δεν χρησιμοποιεί αυτά τα κέρδη για να εξασφαλίσει έναν δεύτερο μισθό, αλλά τα επενδύει εκ νέου στο ίδιο το εγχείρημα. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα παραμένει δευτερεύουσα απασχόληση, καθώς αυτή τη στιγμή εργάζεται με πλήρη απασχόληση ως υπεύθυνος συνεργασιών σε ένα εργαστήριο ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης με έδρα τον Σαν Φρανσίσκο.

Η επιτυχία του Peak and Pace εντάσσεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης δημοφιλίας των clubs τρεξίματος ως χώρων κοινωνικοποίησης. Ο Herrera σημειώνει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 200 τέτοιες ομάδες μόνο στη Νέα Υόρκη, ενώ τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Strava δείχνουν αύξηση σχεδόν 60% στη συμμετοχή σε clubs τρεξίματος παγκοσμίως κατά το 2024.

Σήμερα, το Peak and Pace διαθέτει μια ομάδα εννέα συμβασιούχων εργαζομένων που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση των εκδηλώσεων σχεδόν χωρίς την άμεση παρέμβαση του Herrera. Ο ιδρυτής συνεχίζει να επιβλέπει το έργο κατά τις μηνιαίες επισκέψεις του στη Νέα Υόρκη και αναζητά ένα άτομο που θα αναλάβει τη διεύθυνση επιχειρήσεων.

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