Plant-for-the-Planet: Το σχολικό πρότζεκτ ενός 9χρονου που εξελίχθηκε σε πρωτοβουλία για τη φύτευση 1 τρισ. δέντρων

Μια σχολική εργασία ενός 9χρονου μαθητή στη Γερμανία εξελίχθηκε σε παγκόσμια πρωτοβουλία με στόχο την αποκατάσταση ενός τρισεκατομμυρίων δέντρων.

Οι περισσότερες σχολικές εργασίες ολοκληρώνονται με έναν βαθμό. Ωστόσο, η έρευνα του Φέλιξ Φινκμπάινερ για την κλιματική αλλαγή διαμορφώθηκε σε μια ιδέα: «τι θα συνέβαινε αν τα παιδιά σε κάθε χώρα φύτευαν από ένα εκατομμύριο δέντρα;».

Ο εννιάχρονος τότε μαθητής εμπνεύστηκε από τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Οουάνγκαρι Μαατάι, η οποία είχε κινητοποιήσει γυναίκες για τη φύτευση εκατομμυρίων δέντρων. Στις 28 Μαρτίου 2007, ο Φινκμπάινερ έκανε το πρώτο βήμα φυτεύοντας ένα δέντρο στο σχολείο του στη Γερμανία.

Ο στόχος και τα επιτεύγματα της πρωτοβουλίας

Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, η προσπάθεια αυτή εξελίχθηκε στον οργανισμό «Plant-for-the-Planet», θέτοντας ως φιλόδοξο παγκόσμιο στόχο τη συμβολή στην αποκατάσταση ενός τρισεκατομμυρίου δέντρων διεθνώς. Ο Φινκμπάινερ παρουσίασε το μήνυμά του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε ηλικία 13 ετών, ενώ σήμερα ηγείται των εργασιών αποκατάστασης και διατήρησης του οργανισμού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η οργάνωση έχει φυτεύσει περισσότερα από 36 εκατομμύρια δέντρα μέσω δικών της έργων σε περιοχές όπως το Μεξικό, τη Γκάνα και την Ισπανία, ενώ παράλληλα έχει χρηματοδοτήσει τη φύτευση πάνω από 110 εκατομμυρίων δέντρων μέσω της πλατφόρμας της.

Επιπλέον, η σοκολάτα «The Change Chocolate», που κυκλοφόρησε το 2012, έχει συμβάλει στη χρηματοδότηση περισσότερων από 10 εκατομμυρίων δέντρων.

Φυσική αναγέννηση, προστασία και μείωση εκπομπών

Η επίτευξη του στόχου του ενός τρισεκατομμυρίου δέντρων δεν απαιτεί την τεχνητή φύτευση όλων των φυτών. Σε περιοχές όπου το έδαφος διατηρεί σπόρους και γειτνιάζει με υγιή δάση, η φύση μπορεί να αναγεννηθεί αυτόνομα μόλις απομακρυνθούν οι απειλές, ενώ η φύτευση καθίσταται απαραίτητη στις πιο υποβαθμισμένες εκτάσεις.

Παράλληλα, ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση των δασών δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αναγκαία μείωση των εκπομπών από ορυκτά καύσιμα. Η προστασία των υφιστάμενων δασών παραμένει ζωτικής σημασίας, καθώς ένα δέντρο χρειάζεται δεκαετίες για να απορροφήσει την ποσότητα άνθρακα που αποθηκεύει ένα παλαιότερο δέντρο, καθιστώντας τη φύτευση μόνο την αρχή της διαδικασίας.

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