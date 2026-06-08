Τραγωδία στη Ρόδο: 55χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τον φίλο του για ασήμαντη αφορμή

Δολοφονία στη Ρόδο με νεκρός 63χρονο που μαχαιρώθηκε από φίλο του μετά από καβγά.

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στη Ρόδο, με 55χρονο άνδρα που σκότωσε τον 64χρονο φίλο του, τον οποίο μάλιστα φιλοξενούσε στο σπίτι του.

Το φονικό, που σημειώθηκε μετά από έναν καυγά για ασήμαντη αφορμή, έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία.

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο άνδρες συνδέονταν με μακρόχρονη φιλία και ο 55χρονος είχε παραχωρήσει στέγη στον 64χρονο προκειμένου να τον βοηθήσει. Ωστόσο, η συμβίωσή τους το τελευταίο διάστημα χαρακτηριζόταν από εντάσεις, καθώς και οι δύο αντιμετώπιζαν σοβαρά προσωπικά προβλήματα.

Το μοιραίο επεισόδιο ξεκίνησε στην κουζίνα του σπιτιού. Ο δράστης καθάριζε πατάτες όταν το θύμα άρχισε να τον ενοχλεί επίμονα. Ο 55χρονος εκνευρίστηκε από τη συμπεριφορά του φιλοξενούμενού του και, πάνω στην ένταση της στιγμής, έστρεψε το μαχαίρι που κρατούσε εναντίον του. Το πλήγμα στην καρωτίδα αποδείχθηκε μοιραίο, προκαλώντας ακατάσχετη αιμορραγία.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 64χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Με ψυχιατρικό παρελθόν ο δράστης

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως και προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου λίγη ώρα μετά το συμβάν. Κατά τη διάρκεια της έρευνας έγινε γνωστό ότι ο συλληφθείς έχει επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, καθώς κατά το παρελθόν είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί στην ψυχιατρική δομή της Λέρου. Το συγκεκριμένο στοιχείο αναμένεται να σταθμιστεί με προσοχή από τις αρχές κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, η οποία πραγματοποιεί προανάκριση για να φωτιστούν όλες οι πτυχές της τραγωδίας. Οι αξιωματικοί εξετάζουν αν το θανατηφόρο χτύπημα ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας έκρηξης θυμού ή αν υπήρχαν βαθύτερες οικονομικές ή προσωπικές διαφορές που σιγόκαιγαν ανάμεσα στους δύο άνδρες το προηγούμενο διάστημα.

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