Υιοθετημένη γυναίκα βρήκε τη νονά της σε ομάδα στο Facebook - Η απίστευτη ιστορία

Κι όμως, κάποιες φορές συμβαίνουν στα social media και κάποιες ιστορίες είναι βγαμένες από τα πιο όμορφα παραμύθια!

Υπάρχει μια ομάδα στο Facebook με τίτλο «ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ - ΜΗΠΩΣ ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ - ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΙΜΑ;» όπου άνθρωποι ερευνούν αυτό ακριβώς που υπόσχεται ο τίτλος, αν υπάρχουν εκεί έξω χαμένοι συγγενείς τους, δικοί τους άνθρωποι με τους οποίους έχουν να ειδωθούν πολλά χρόνια.

Σε αυτή την ομάδα λοιπόν, πριν από λίγες μέρες ανέβηκε μια δημοσίευση, στην οποία μια γυναίκα αναζητούσε τη νονά της, με μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο μια φωτογραφία από την βάφτιση της, από την οποία έχουν περάσει περισσότερα από 40 χρόνια.

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