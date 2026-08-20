Βρήκαν ψήγμα χρυσού μετά από χρόνια όμως τελικά ήταν ένα ανθρώπινο μέλος: Το παράξενο εύρημα πατέρα και γιου

Ένα σήμα του ανιχνευτή μετάλλων στην άμμο οδήγησε έναν Αμερικανό σε ένα απρόσμενο εύρημα.

Μια εξόρμηση πατέρα και γιου για κυνήγι θησαυρών σε παραλία της δυτικής ακτής των ΗΠΑ κατέληξε σε ένα απρόσμενο εύρημα: ένα χρυσό δόντι.

Ο Ρόμπι Κόμρς και ο πατέρας του χρησιμοποιούσαν ανιχνευτή μετάλλων στην άμμο, όταν ένα από τα σήματα της συσκευής οδήγησε τον Ρόμπι σε ένα μικρό αντικείμενο που δεν έμοιαζε με τα συνηθισμένα νομίσματα και σκουπίδια που βρίσκουν συνήθως οι ανιχνευτές μετάλλων.

Για τον Κόμρς, ο οποίος ασχολείται με το χόμπι εδώ και περίπου τρία χρόνια, ήταν η πρώτη φορά που έβρισκε χρυσό.

Ένα χρυσό δόντι στην άμμο

Το εύρημα μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κατάστημα για να εξεταστεί, όπου μια δοκιμή με οξύ έδειξε ότι το χρυσό μέρος ήταν περίπου 14 καρατίων, ενώ το δόντι ζύγιζε περίπου 3,4 γραμμάρια και ο Κόμρς εκτίμησε την αξία του γύρω στα 300 δολάρια, με βάση την τότε τιμή του χρυσού.

Το πώς κατέληξε το δόντι στην παραλία παραμένει άγνωστο. Ο Κόμρς θεωρεί πιθανό είτε να βρέθηκε εκεί μετά τη διασπορά στάχτης κάποιου νεκρού, είτε να χάθηκε τυχαία, για παράδειγμα όταν κάποιος τραυματίστηκε ενώ έπαιζε βόλεϊ στην παραλία.

Παρά την αξία του, ο ίδιος δεν σκοπεύει να το πουλήσει. Θέλει να το κρατήσει ως γούρι, αλλά κυρίως ως ενθύμιο της ημέρας που μοιράστηκε με τον πατέρα του, λέγοντας πως όσο μεγαλώνεις, δεν έχεις τόσες ευκαιρίες να δημιουργήσεις τέτοιες αναμνήσεις.

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