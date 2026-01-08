H LEGO φέρνει smart λειτουργίες στα τουβλάκια της με το LEGO Smart Brick (video)

Το LEGO Smart Brick αλλάζει τα δεδομένα στο παιχνίδι

Η LEGO παρουσίασε στην έκθεση CES 2026 το LEGO Smart Brick, ένα κλασικό τουβλάκι 2x4 γεμάτο προηγμένη τεχνολογία ως μέρος του νέου Smart Play initiative μαζί με Smart Minifigures και Smart Tags, επιτρέποντας σε ένα σετ να ανταποκρίνεται διαφορετικά ανάλογα με το παιχνίδι και την κατασκευή.

Αυτή είναι και η μεγαλύτερη κίνηση της εταιρείας τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι της interconnected τεχνολογίας. Το Smart Brick φιλοξενεί ένα chip ASIC 4,1mm, χρησιμοποιεί την Play Engine που ανιχνεύει κίνηση, προσανατολισμό και μαγνητικά πεδία μέσω χαλκού πηνίων για απόσταση, κατεύθυνση και προσανατολισμό γειτονικών Smart Bricks και έχει και ένα μικρό ηχείο με ήχο που «κουμπώνει» σε συγκεκριμένες κινήσεις.

Τα Smart Tags είναι 2x2 πλακίδια με digital ID αναγνωρίσιμο μέσω NFC, ενώ τα Smart Minifigures έχουν παρόμοιο ID για αναγνώριση από το Smart Brick, επιτρέποντας αλληλεπίδραση χωρίς apps ή internet.

Το BrickNet, το τοπικό ασύρματο δίκτυο βασισμένο σε Bluetooth, επιτρέπει στα τούβλα να "μιλάνε" απευθείας, ενώ οι μπαταρίες διαρκούν χρόνια ανενεργές και φορτίζονται ασύρματα πολλαπλά σε κοινό pad.

Η εκκίνηση για τη νέα εποχή της LEGO θα γίνει με τρία all-in-one Star Wars σετ για παιδιά με κυκλοφορία την 1η Μαρτίου. Τιμές αναμένουμε σύντομα.