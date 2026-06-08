Τρόμος στις Φιλιππίνες από σεισμό 7,8 Ρίχτερ: Η στιγμή που τα κτίρια καταρρέουν σαν τραπουλόχαρτα

Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ χτύπησε τις νότιες Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες και μεγάλες ζημιές.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στις νότιες Φιλιππίνες, ανοιχτά της νήσου Μιντανάο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, ζημιές σε κτίρια και συναγερμό για τσουνάμι σε παράκτιες περιοχές.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στην περιοχή της General Santos, σε θαλάσσιο χώρο, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου αρχιπελάγους. Οι πρώτες εικόνες από την περιοχή δείχνουν κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, δρόμους γεμάτους συντρίμμια και κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους.

Συναγερμός μετά τη δόνηση

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, με τον απολογισμό να παραμένει ρευστός όσο συνεχίζονται οι έλεγχοι στα σημεία που επλήγησαν. Τοπικές αρχές εξέταζαν πληροφορίες για περισσότερα θύματα, ενώ συνεργεία διάσωσης επιχειρούσαν σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν.

Another video captures the Jollibee building collapse in General Santos, Philippines following powerful earthquake. No word on casualties. https://t.co/LJEVl0qTjC pic.twitter.com/DgixNijwoY June 8, 2026

Λίγο μετά τον σεισμό, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, καλώντας κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα και να κινηθούν προς υψηλότερα σημεία. Σε ορισμένες ακτές καταγράφηκαν μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας και κύματα που έφτασαν περίπου το ένα μέτρο, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παρέμειναν σε επιφυλακή για πιθανή επιδείνωση.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φέρντιναντ Μάρκος Τζούνιορ, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να μην επιστρέφουν σε επικίνδυνες περιοχές πριν αρθούν οι προειδοποιήσεις. Σε αρκετές περιοχές διακόπηκαν μαθήματα και δραστηριότητες, ενώ οι αρχές έκαναν ελέγχους σε σχολεία, γέφυρες, δρόμους και δημόσια κτίρια.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν στιγμές πανικού, με ανθρώπους να τρέχουν έξω από κτίρια και μαθητές να απομακρύνονται από σχολικές εγκαταστάσεις την ώρα που η γη συνέχιζε να σείεται. Σε άλλη εικόνα, κτίριο φαίνεται να καταρρέει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της δόνησης.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πιο σεισμογενείς ζώνες του κόσμου. Για αυτό και οι αρχές προειδοποιούν ότι τις επόμενες ώρες μπορεί να ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί, ζητώντας από τους κατοίκους να μείνουν μακριά από κατεστραμμένα κτίρια, παράκτιες ζώνες και σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

NEW VIDEO: Building collapses in General Santos, Philippines following powerful earthquake. pic.twitter.com/ULOcQTE3Sp — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026

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