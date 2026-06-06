Μάικλ Τζόρνταν: Έπαθαν πλάκα οι σερβιτόροι στη Μύκονο με το φιλοδώρημα που άφησε (vid)

Ο Michael Jordan βρέθηκε στο Nammos της Μυκόνου, δοκίμασε φρέσκα θαλασσινά και φέρεται να άφησε ιδιαίτερα γενναιόδωρο φιλοδώρημα.

Ο Michael Jordan βρέθηκε στη Μύκονο μαζί με τη σύζυγό του, Yvette Prieto, και φιλική παρέα, επιλέγοντας το Nammos στην Ψαρρού για γεύμα με ελληνικές γεύσεις και φρέσκα θαλασσινά.

Σύμφωνα με το MykonosLiveTV, ο θρύλος του NBA ήταν χαλαρός και ευδιάθετος κατά την επίσκεψή του στο γνωστό εστιατόριο, χωρίς να τραβήξει περιττή προσοχή πέρα από τη φυσική παρουσία ενός ανθρώπου που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

Τα θαλασσινά και η κίνηση που ξεχώρισε

Το γεύμα του είχε ως βάση τα φρέσκα θαλασσινά. Ο Jordan φέρεται να έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν πέρασε από το τραπέζι του το καρότσι με τα ψάρια, τις καραβίδες και τους αστακούς, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τράβηξε και φωτογραφίες.

Εκείνο που συζητήθηκε περισσότερο, πάντως, ήταν το φιλοδώρημα που φέρεται να άφησε κατά την αποχώρησή του. Το ποσό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αντιστοιχούσε περίπου στο 50% του συνολικού λογαριασμού.

Η κίνηση θεωρήθηκε ιδιαίτερα γενναιόδωρη, ακόμη και για τα δεδομένα των διεθνών celebrities που επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι τη Μύκονο. Για τους εργαζόμενους του καταστήματος ήταν μια σαφής ένδειξη ότι ο Jordan έμεινε ικανοποιημένος από το φαγητό και την εξυπηρέτηση.

Η παρουσία του Michael Jordan στο Nammos προστέθηκε στις πολλές εμφανίσεις διεθνών προσωπικοτήτων που περνούν από το νησί κάθε καλοκαίρι. Αυτή τη φορά, όμως, το στοιχείο που ξεχώρισε δεν ήταν μόνο η επίσκεψη, αλλά και η αντίδρασή του στα ελληνικά θαλασσινά, μαζί με το φιλοδώρημα που έβγαλε από την τσέπη του.

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