Τζόρνταν: Δωρεά 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε ιατρικό κέντρο, προς τιμήν της μητέρας του
Ο Μάικλ Τζόρνταν, προχώρησε σε δωρεά 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε ιατρικό κέντρο στη Βόρεια Καρολίνα, για να τιμήσει τη μητέρα του.
Με τη σειρά του, το ιατρικό κέντρο θα ονομάσει το ινστιτούτο νευροεπιστημών, Ντελόρις Τζόρνταν, ως ένδειιξης τιμής στη μητέρα του «Air».
Το ποσό που δώρισε ο «θρύλος» του παγκοσμίου μπάσκετ, θα βοηθήσει στην υποστήριξη του έργου της μητέρας του για την υγεία και την ευεξία.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάικλ Τζόρνταν είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη Βόρεια Καρολίνα, καθώς όταν ήταν μωρό μετακόμισε στην πολιτεία της Αμερικής.
Όσα είπε ο Τζόρνταν, αμέσως μετά τη δωρεά:
«Η μητέρα μου με δίδαξε τη σημασία της συμπόνιας και της κοινότητας και δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρόπο να την τιμήσω από το να βοηθήσω να διασφαλιστεί ότι όσοι έχουν ανάγκη μπορούν να λάβουν την πιο προηγμένη διαθέσιμη νευρολογική φροντίδα».
