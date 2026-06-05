Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σουφλιάς

Θλίψη σκόρπισε στον πολιτικό κόσμο η είδηση του θανάτου του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά, σε ηλικία 85 ετών.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών άφησε ο Γιώργος Σουφλιάς, ένα από τα πλέον ιστορικά και κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σκορπίζοντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Ο εκλιπών αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η πολιτική του διαδρομή

Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε εμβληματική μορφή της κεντροδεξιάς παράταξης, υπηρετώντας επί σειρά ετών ως κορυφαίος υπουργός σε πολλές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας το στίγμα του με το έργο του.

Πέρα από το κυβερνητικό του έργο, πρωταγωνίστησε στις εσωκομματικές εξελίξεις της παράταξης, διεκδικώντας δύο φορές την αρχηγία του κόμματος: το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή.

Η μακρά πολιτική του σταδιοδρομία ολοκληρώθηκε το 2009. Παρά το γεγονός ότι στις τότε εκλογές επανεξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική του περιφέρεια, τη Λάρισα, ο ίδιος έλαβε την απόφαση να αποσυρθεί οριστικά από την ενεργό πολιτική δράση. Έκτοτε, επέλεξε να ιδιωτεύει, παραμένοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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