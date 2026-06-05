Η Καμπότζη σκάβει κανάλι 180 χιλιομέτρων για να αποκτήσει απευθείας έξοδο στη θάλασσα

Η Καμπότζη θέλει να μειώσει την εξάρτησή της από τα λιμάνια του Βιετνάμ με μια νέα υδάτινη αρτηρία.

Η Καμπότζη επιχειρεί να αλλάξει τη γεωγραφία της προς όφελός της, ανοίγοντας ένα τεράστιο κανάλι που θα συνδέει τον ποταμό Μεκόνγκ με τον Κόλπο της Ταϊλάνδης. Το έργο Funan Techo Canal δεν είναι απλώς μια νέα υδάτινη διαδρομή. Είναι μια κίνηση με οικονομικό, πολιτικό και γεωστρατηγικό βάρος.

Η χώρα θέλει να μειώσει την εξάρτησή της από τα λιμάνια του γειτονικού Βιετνάμ, από όπου περνά σήμερα σημαντικό μέρος του εμπορίου της. Με ένα δικό της πέρασμα προς τη θάλασσα, η Καμπότζη θα μπορεί να μεταφέρει προϊόντα και εμπορεύματα χωρίς να χρειάζεται στον ίδιο βαθμό τις υποδομές, τους όρους και τα κόστη που της επιβάλλει ένα άλλο κράτος.

Ένα κανάλι που αλλάζει τον χάρτη

Το κανάλι σχεδιάζεται να ενώσει την περιοχή του Μεκόνγκ κοντά στην Πνομ Πενχ με την ακτή της Καμπότζης στον Κόλπο της Ταϊλάνδης. Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα υποδομής της χώρας, με κόστος που υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια και με στόχο να δημιουργήσει μια νέα εμπορική αρτηρία στη Νοτιοανατολική Ασία.

Στην πράξη, η Καμπότζη δεν φτιάχνει απλώς έναν δρόμο στο νερό. Προσπαθεί να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία. Ένα κανάλι μπορεί να μειώσει χρόνους μεταφοράς, να ρίξει κόστος, να ενισχύσει τις εξαγωγές και να δώσει στη χώρα έναν νέο ρόλο στην περιοχή. Για ένα κράτος που βρίσκεται ανάμεσα σε ισχυρούς γείτονες, αυτό δεν είναι μικρό πράγμα.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Ο Μεκόνγκ δεν είναι ένας απλός ποταμός. Από τα νερά του εξαρτώνται εκατομμύρια άνθρωποι, καλλιέργειες, ψαράδες και ολόκληρες τοπικές οικονομίες, από την Κίνα και το Λάος μέχρι την Καμπότζη και το Βιετνάμ. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη ροή του νερού προκαλεί ανησυχία, ειδικά στο δέλτα του Μεκόνγκ στο Βιετνάμ, μια περιοχή κρίσιμη για την αγροτική παραγωγή.

Το Βιετνάμ φοβάται ότι το κανάλι μπορεί να επηρεάσει τη ροή του νερού, την αλατότητα και τη γεωργία του δέλτα. Η Καμπότζη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες και ότι το έργο θα βοηθήσει και στην άρδευση.

Στο έργο υπάρχει και έντονο κινεζικό αποτύπωμα, καθώς η χρηματοδότηση και η κατασκευή του συνδέονται με κινεζικά κεφάλαια και εταιρείες. Αυτό κάνει το έργο ακόμη πιο ευαίσθητο, σε μια περιοχή όπου οι υποδομές συχνά κρύβουν πίσω τους επιρροή, συμμαχίες και ανταγωνισμούς.

Αν ολοκληρωθεί, το κανάλι θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια διώρυγα. Θα είναι η προσπάθεια της Καμπότζης να αποκτήσει δική της έξοδο στη θάλασσα και να περιορίσει την εξάρτησή της από το Βιετνάμ, σε μια περιοχή όπου οι υποδομές συνδέονται άμεσα με εμπόριο, επιρροή και ισχύ.

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