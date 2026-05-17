O Μάικλ Τζόρνταν θυμήθηκε τα παλιά και δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει χαρούμενη τη δασκάλα του στο high school.

Είναι ο GOAT, ο άνθρωπος που έχει 6/6 σε τελικούς με τους Μπουλς. Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Ο θρύλος των Μπουλς και του μπάσκετ όταν ήταν μικρός πήγαινε στο Emsley A. Laney High School στη North Carolina.

Εκεί δεν τον ξεχνούν. Και ειδικά η κυρία Έτα που πλέον βρίσκεται σε μονάδα φροντίδας με σκοπό να προσέξουν την υγεία της. Η Έτα λοιπόν δασκάλα στο σχολείο του Τζόρντα.

Σε συζητήσεις που είχε με τους υπαλλήλους της μονάδας που βρίσκεται, μιλούσε συνεχώς για τον Τζόρνταν. Και έτσι η τελευταία της επιθυμία ήταν να καταφέρει να μιλήσει μαζί του.

Και ο Μάικλ δεν της χάλασε χατίρι. Με τη βοήθεια της Γουέντι, μιας κοινωνικής λειτουργού όλα έγιναν όπως έπρεπε. Ο Τζόρνταν συνομίλησε με την κυρία Έτα που σίγουρα θα θυμάται για πάντα τη στιγμή αυτή.