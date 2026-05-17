Tζόρνταν: Η τελευταία επιθυμία της δασκάλας του ήταν να τον... αγκαλιάσει και ο GOAT δεν της χάλασε χατίρι
Είναι ο GOAT, ο άνθρωπος που έχει 6/6 σε τελικούς με τους Μπουλς. Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Ο θρύλος των Μπουλς και του μπάσκετ όταν ήταν μικρός πήγαινε στο Emsley A. Laney High School στη North Carolina.
Εκεί δεν τον ξεχνούν. Και ειδικά η κυρία Έτα που πλέον βρίσκεται σε μονάδα φροντίδας με σκοπό να προσέξουν την υγεία της. Η Έτα λοιπόν δασκάλα στο σχολείο του Τζόρντα.
Σε συζητήσεις που είχε με τους υπαλλήλους της μονάδας που βρίσκεται, μιλούσε συνεχώς για τον Τζόρνταν. Και έτσι η τελευταία της επιθυμία ήταν να καταφέρει να μιλήσει μαζί του.
Και ο Μάικλ δεν της χάλασε χατίρι. Με τη βοήθεια της Γουέντι, μιας κοινωνικής λειτουργού όλα έγιναν όπως έπρεπε. Ο Τζόρνταν συνομίλησε με την κυρία Έτα που σίγουρα θα θυμάται για πάντα τη στιγμή αυτή.
Michael Jordan surprised his former high school teacher Ms. Etta 🫶— Yahoo Sports (@YahooSports) May 16, 2026
Ms. Etta's final wish was to hug a former student one more time, and it was MJ 🥹
(via @nbcchicago) pic.twitter.com/APbhUddlZz
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.