Ο μεγάλος Μάικλ Τζόρνταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε για το ποιος είναι ο καλύτερος όλων των εποχών και η απάντηση που έδωσε αποτελεί... παράδειγμα προς μίμηση!

Η κουβέντα όσον αφορά τον GOAT του παγκοσμίου μπάσκετ, υπήρχε, υπάρχει και πάντα θα υπάρχει. Όμως όταν η ερώτηση γίνεται σε αυτόν που θεωρείται ως ο καλύτερος όλων των εποχών, τότε η απάντησή του έχει βαρύνουσα και ιδιαίτερη σημασία. Στο νέο αφιέρωμα «MJ: Insights to Excellence», ο Μάικλ Τζόρνταν ρωτήθηκε για τον «καλύτερο όλων των εποχών» και η απάντηση που έδωσε ήταν αφοπλιστική.

«Ο όρος GOAT δεν πρόκειται ποτέ να κάνει να νιώσω έξαρση ή απογοήτευση. Απλώς δεν υφίσταται για μένα. Δεν έπαιξα ποτέ εναντίον του Όσκαρ Ρόμπερτσον ή του Τζέρι Γουέστ. Θα το ήθελα πολύ, πραγματικά πολύ. Λόγω του ανταγωνιστικού μου πνεύματος, θα ήθελα να αναμετρηθώ μαζί τους. Μάλιστα έμαθα από αυτούς. Εμείς στρώσαμε τον δρόμο για τον Κόμπι και τον Λεμπρόν. Για μένα, αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ: Ένας παίκτης ο οποίος έρχεται μετά από κάποιον προηγούμενο, εξελίσσει το παιχνίδι ακόμα περισσότερο» είπε αρχικά ο Τζόρνταν και συνέχισε:

«Θα λάτρευα να είχα παίξει εναντίον του Λεμπρόν και του Κόμπι όταν ήμουν στο peak της καριέρας μου. Όμως αυτό είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό είναι μέρος του marketing, μέρος του θορύβου, μέρος των πραγμάτων που προσπαθούν να εξυψώσουν τη μία γενιά πάνω από την άλλη. Πιστεύω ότι αυτό δημιουργεί εχθρότητα. Εγώ δεν έχω καμία εχθρότητα απέναντι στους σημερινούς παίκτες, αλλά κάποιοι παίκτες νιώθουν έτσι, λόγω της λήθης γύρω από τη δική τους συνεισφορά στο άθλημα του μπάσκετ.»

Αν και θεωρείται ως ο καλύτερος μπασκετμπολίστας που πάτησε ποτέ το πόδι του στα παρκέ έχοντας κατακτήσει έξι φορές τον τίτλο του NBA με ισάριθμες παρουσίες σε τελικούς, δεν θέλησε να μπει σε καμία σύγκριση, κυρίως με τον Λεμπρόν Τζέιμς: «Είναι μια κενή σύγκριση. Δεν θα βρεθεί ποτέ η αληθινή απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο Λεμπρόν έχει κάνει μια απίστευτη καριέρα και τον θαυμάζω για όσα έχει καταφέρει. Ο Κόμπι, ο Ντουράντ και όλοι όσοι έπαιξαν σε αυτή την εποχή, έχουν αναδείξει το μπάσκετ. Απλώς δεν συμφωνώ όταν προσπαθείτε να βάλετε τον έναν πάνω από τον άλλο. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν θα μάθουμε ποτέ.»

Και κατέληξε λέγοντας: «Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έστρωσαν τον δρόμο για πολλές γενιές μετά. Κάνοντας αυτή τη σύγκριση, τον Καρίμ, τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, τον Μπιλ Ράσελ με τα 11 πρωταθλήματα, πώς μπορείς απλώς να τους πετάς σε μια γωνία και να λες 'δεν θα σας σκεφτόμαστε πια, είστε ξεχασμένοι'; Εκεί είναι που χάνω την υπομονή μου.»