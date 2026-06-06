Η Ελλάδα στις 36 καλύτερες χώρες του κόσμου: Τα δυνατά χαρτιά και οι μεγάλες πληγές

Η Ελλάδα παραμένει ελκυστική διεθνώς, όμως η λίστα δείχνει καθαρά και τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση.

Η Ελλάδα βρίσκεται και το 2026 ανάμεσα στις καλύτερες χώρες του κόσμου, σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια κατάταξη Best Countries του U.S. News & World Report, καταλαμβάνοντας την 36η θέση ανάμεσα σε 100 χώρες. Δεν είναι μια λίστα που μετρά απλώς ποια χώρα έχει μεγαλύτερη οικονομία ή ποια παράγει περισσότερο πλούτο. Μετρά κάτι πιο σύνθετο και, ίσως, πιο κοντά στην καθημερινή ζωή: πόσο ελκυστική, λειτουργική, ασφαλής και βιώσιμη είναι μια χώρα για να ζεις, να εργάζεσαι ή να την επισκέπτεσαι.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Ελβετία, ενώ ακολουθούν η Δανία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία. Με απλά λόγια, η Ευρώπη κυριαρχεί. Και όχι τυχαία. Οι χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος χάρη στους ισχυρούς θεσμούς, τα συστήματα υγείας, τις υποδομές, την ασφάλεια και τη γενικότερη ποιότητα ζωής.

Τα δυνατά χαρτιά και οι ανοιχτές πληγές

Η ελληνική θέση στην κατάταξη έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή δείχνει τη διπλή εικόνα της χώρας. Από τη μία, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τεράστια δύναμη στο κομμάτι του πολιτισμού και του τουρισμού, όπου κατατάσσεται στην 20ή θέση διεθνώς. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Ιστορία, νησιά, φαγητό, θάλασσα, κλίμα, τρόπος ζωής. Όλα αυτά παραμένουν ισχυρά «χαρτιά» που δύσκολα αντιγράφονται.

Σχετικά καλή εικόνα καταγράφει και σε τομείς όπως η υγεία, όπου βρίσκεται στην 25η θέση, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη, όπου εμφανίζεται στην 30ή. Αυτές οι επιδόσεις δείχνουν μια χώρα που δεν είναι απλώς τουριστικός προορισμός, αλλά παραμένει μέσα στον παγκόσμιο χάρτη των ανεπτυγμένων χωρών με δυνατότητες, ανθρώπινο κεφάλαιο και σταθερά πλεονεκτήματα.

Στον αντίποδα, η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα στις υποδομές και στις ευκαιρίες, όπου κατατάσσεται στην 42η θέση, ενώ στη διακυβέρνηση πέφτει στην 51η. Εκεί, δηλαδή, όπου ο πολίτης συναντά το κράτος, την αγορά εργασίας, τη γραφειοκρατία, τις προοπτικές εξέλιξης και την καθημερινή λειτουργία των θεσμών.

Η ουσία της κατάταξης είναι πως η Ελλάδα παραμένει μια χώρα με τεράστια ελκυστικότητα, αλλά όχι πάντα με την ίδια λειτουργικότητα. Είναι χώρα που ο κόσμος θέλει να επισκεφθεί, πολλοί ονειρεύονται να ζήσουν, όμως αρκετοί από όσους ζουν ήδη εδώ ξέρουν καλά τα σημεία που πονάνε.

Συμπερασματικά, η Ελλάδα δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι είναι όμορφη. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Το δύσκολο είναι να γίνει εξίσου δυνατή και στα πράγματα που δεν φαίνονται σε μια καρτ ποστάλ.

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